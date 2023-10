Posádka Expedice 70 se připravuje na výstupy do vesmíru na Mezinárodní vesmírné stanici

By

Posádka Expedice 70 na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) se připravuje na sérii výstupů do vesmíru a také na budoucí soukromé mise. Astronauti Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli strávili čas organizováním nástrojů a inspekcí hardwaru při přípravě na nadcházející výstup do vesmíru 30. října. Během výstupu do vesmíru odstraní elektronické zařízení a vymění hardware solárního pole v orbitální laboratoři.

Mezitím astronaut Satoshi Furukawa z Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) studoval manévry pro ovládání robotického ramene Canadarm2, které bude použito při údržbě vesmírného výstupu. Také naplnil vesmírnou nákladní loď Cygnus odpadky a vyřazeným vybavením a připravil náklad pro naložení na nadcházející misi SpaceX Dragon, která má startovat 5. listopadu.

Velitel Andreas Mogensen z Evropské vesmírné agentury (ESA) testoval specializovanou kameru, která dokáže zachytit snímky rychlostí 100,000 XNUMX snímků za sekundu. Použil fotoaparát k fotografování bouřek a jejich elektrické aktivity, čímž přispěl k poznání atmosféry a budoucím vesmírným aplikacím.

Kromě příprav na výstup do vesmíru se kosmonauti Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub celý den připravovali na výstup do vesmíru, který byl naplánován na 25. října. Procvičovali si úkoly spojené s výstupem do volného prostoru, které budou vykonávat v Poiskově přechodové komoře ve svých skafandrech Orlan.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je společným projektem pěti vesmírných agentur: NASA (USA), Roskosmos (Rusko), JAXA (Japonsko), ESA (Evropa) a CSA (Kanada). Slouží jako výzkumná laboratoř a kosmodrom pro mezinárodní spolupráci při průzkumu vesmíru. NASA, založená v roce 1958, provádí výzkum, vyvíjí technologie a zahajuje mise na průzkum a studium Země, sluneční soustavy a vesmíru. JAXA je zodpovědná za výzkum, vývoj technologií a starty satelitů a ESA koordinuje evropské vesmírné aktivity, navrhuje, konstruuje a vypouští kosmické lodě a družice pro vědecký výzkum a pozorování Země.

