Riziko dopadu asteroidu Bennu na Zemi do roku 2182

Nově zveřejněná zpráva odhaluje, že existuje pravděpodobnost 1 ku 2,700 25, že asteroid Bennu, který NASA sleduje již téměř 1999 let, by mohl v budoucnu zasáhnout Zemi. Bennu, blízkozemní asteroid, byl poprvé objeven v roce 2182 a podle vědeckého týmu OSIRIS-REx má potenciál dostat se na oběžnou dráhu Země a potenciálně zasáhnout planetu do září XNUMX.

Bennu provádí blízké průlety poblíž Země každých šest let a již má za sebou tři blízká setkání v letech 1999, 2005 a 2011. Vědci zapojení do studie publikované v ScienceDirect odhadují pravděpodobnost, že Bennu skutečně zasáhne Zemi v roce 2182 na 0.037 % resp. 1 z 2,700 XNUMX.

V říjnu 2020 se kosmická loď NASA OSIRIS-REx, což je zkratka pro Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification a Security-Regolith Explorer, zapsala do historie tím, že se krátce dotkla povrchu Bennu, odebrala vzorek a poté asteroid odhodila. Tato mise byla prvním případem, kdy NASA úspěšně shromáždila vzorek asteroidu ve vesmíru.

Astrofyzik Hakeem Oluyesi zdůrazňuje, že vzorek odebraný z Bennu obsahuje čistý neposkvrněný materiál, který může odhalit tajemství o původu naší sluneční soustavy. Dodává, že existuje možnost objevování biologických molekul nebo prekurzorových molekul pro život.

Pokud by se Bennu srazil se Zemí, uvolnilo by obrovské množství energie, odhadované na 1,200 megatun, což je 24krát silnější než nejmocnější člověkem vyrobená jaderná zbraň. Pro srovnání, asteroid, který způsobil vyhynutí dinosaurů, se rovnal 10 miliardám atomových bomb, které vyvolaly požáry, tsunami a mračno prachu, které blokovalo slunce.

Pro vědce je důležité, aby pokračovali v monitorování Bennu a zlepšovali naše chápání jeho trajektorie, aby mohli posoudit potenciální hrozbu, kterou pro Zemi představuje. Zatímco šance na dopad v roce 2182 jsou relativně nízké, zdůrazňuje to potřebu pokračujícího výzkumu a vývoje strategií ke zmírnění rizik spojených s objekty v blízkosti Země.

Zdroje: ScienceDirect, IFLScience