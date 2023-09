Záhada gravitace: Mohly by extra dimenze vysvětlit její slabinu?

Gravitace, jedna ze čtyř základních sil ve vesmíru, má zvláštní slabost ve srovnání s ostatními třemi silami: silnou a slabou jadernou silou a elektromagnetickou silou. Při výpočtu sil mezi částicemi bylo zjištěno, že gravitace je mnohem slabší, zejména na malé vzdálenosti. Jedna teorie navržená v roce 1998 naznačuje, že slabost gravitace může být způsobena tím, že „krvácí“ do dalších dimenzí na těchto malých vzdálenostech.

Ale co by se mohlo skrývat v těchto extra dimenzích, pokud existují? Abychom to pochopili, začněme tím, že se zamyslíme nad něčím jednodušším: světlem z hvězdy. Jak se vzdalujete od hvězdy, světlo se rozprostírá v kulovém tvaru. Zdánlivá jasnost hvězdy klesá s druhou mocninou vzdálenosti v důsledku šíření světla v kulovitém obalu.

Tento koncept platí také pro síly jako gravitace a elektromagnetismus. Čím dále jste od zdroje těchto sil, tím slabší je jejich interakce s vámi. Gravitace se například řídí zákonem obrácené čtverce: síla mezi dvěma hmotami se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti mezi nimi. Podobně elektromagnetická síla mezi dvěma nabitými částicemi také sleduje stejný vzor.

Nyní se podívejme, co by se stalo s těmito jevy ve vesmíru s méně než třemi prostorovými rozměry. V systémech kondenzovaných látek, které omezují určité jevy na povrchy nebo čáry, můžeme pozorovat, jak funguje rozprostření ve dvou nebo jednorozměrných případech. Ve dvourozměrném systému se jevy rozšíří pouze jako obvod kruhu, zatímco v jednorozměrném systému nedojde k žádnému šíření.

V těchto systémech s nižší dimenzí signály s rostoucí vzdáleností slábnou pomaleji, protože existuje méně dimenzí, kterými se lze šířit. Například světlo procházející jednorozměrným kabelem z optických vláken si zachová svůj jas na vzdálenost, protože nedochází k žádnému šíření v jednom rozměru.

Aplikujeme-li tento koncept na gravitaci, pokud by byla gravitace omezena na další dimenze, vysvětlovalo by to její slabost ve srovnání s ostatními silami. Temná hmota, o které se předpokládá, že interaguje primárně prostřednictvím gravitačních sil, by mohla potenciálně existovat v těchto extra dimenzích, což vysvětluje, proč detekujeme její gravitaci, ale ne hmotu samotnou.

I když je to spekulativní myšlenka, která vyžaduje další zkoumání, nabízí zajímavou možnost pro pochopení podstaty gravitace a skrytých dimenzí našeho vesmíru.

Zdroje:

– Zdrojový článek: „Mohly by extra rozměry vysvětlit, proč je gravitace tak slabá?“ od Ethana Siegela pro Forbes.