The Arctic Weather Satellite: Zlepšení předpovědí počasí v Arktidě

Právě probíhá průlomová mise, která má změnit předpovědi počasí v Arktidě. Arctic Weather Satellite, vyvinutý Evropskou kosmickou agenturou (ESA), má za cíl vyřešit nedostatek dat pro přesné krátkodobé předpovědi v tomto regionu. Satelit, postavený za pouhých 36 měsíců prostřednictvím přístupu New Space, byl nyní přepraven z OHB ve Švédsku do Německa k sérii zásadních testů.

Tradiční družice na geostacionární a polární dráze poskytují cenná data pro předpověď počasí. Monitorování Arktidy však bylo nedostatečné kvůli nedostatečné viditelnosti z geostacionárních satelitů. Arctic Weather Satellite, sloužící jako prototyp pro potenciální konstelaci EPS-Sterna, to chce změnit.

Mise EPS-Sterna předpokládá konstelaci šesti mikrosatelitů ve třech orbitálních rovinách, které poskytují nepřetržitý proud dat o teplotě a vlhkosti ze všech míst na Zemi. Tato konstelace by umožnila krátkodobou předpověď počasí nebo „nowcasting“ v Arktidě a také by zlepšila globální předpovědi počasí. Sada šesti mikrosatelitů by byla doplňována třikrát.

Než se mise EPS-Sterna stane realitou, musí prototyp Arctic Weather Satellite prokázat svou účinnost. Satelit je vybaven nejmodernějším 19kanálovým mikrovlnným radiometrem s křížovým skenováním, který je navržen tak, aby poskytoval měření vlhkosti a teploty atmosféry s vysokým rozlišením za všech povětrnostních podmínek.

Družice prošla zásadním testováním, včetně ověření spojení mezi družicí a řídícím střediskem mise. Nyní prochází environmentální testovací kampaní v IABG v Německu, kde bude vystaven vibracím při vzletu, hluku a extrémním teplotním podmínkám na oběžné dráze. Po dokončení těchto testů se satelit vrátí do OHB ve Švédsku ke konečným kontrolám, než bude dopraven na místo startu SpaceX ve Vandenbergu v Kalifornii.

Předpokládané datum startu družice Arctic Weather Satellite je 1. června 2024 na palubě rakety Falcon 9. Pokud bude tato mise úspěšná, bude znamenat významný milník ve zlepšování schopností předpovídat počasí v Arktidě i mimo ni.

FAQ

Jaký je účel arktického meteorologického satelitu?

Arctic Weather Satellite si klade za cíl zlepšit předpovědi počasí v Arktidě, kde v současnosti chybí přesná krátkodobá data.

Co je to souhvězdí EPS-Sterna?

Mise EPS-Sterna je potenciální konstelací šesti mikrosatelitů, které by poskytovaly nepřetržité údaje o teplotě a vlhkosti ze všech míst na Zemi, což by umožnilo krátkodobou předpověď počasí a zlepšilo globální předpovědi počasí.

Kdy bude vypuštěn satelit Arctic Weather Satellite?

Vypuštění satelitu je naplánováno na 1. června 2024 na palubě rakety Falcon 9.

Jak satelit přispěje k předpovědi počasí?

Satelit, vybavený 19kanálovým mikrovlnným radiometrem s křížovým skenováním, bude shromažďovat údaje o vlhkosti a teplotě s vysokým rozlišením za všech povětrnostních podmínek, čímž zlepšuje přesnost předpovědí počasí v Arktidě i na celém světě.