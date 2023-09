Lidé stavěli dřevěné konstrukce před půl milionem let, zjistila studie

By

Vědci z University of Liverpool a Aberystwyth University objevili důkazy, že lidé před půl milionem let stavěli stavby ze dřeva. Tým vykopal dobře zachovalé dřevo na archeologickém nalezišti Kalambo Falls v Zambii, které se datuje nejméně 476,000 XNUMX let, před evolucí Homo sapiens. Stopy řezů kamenných nástrojů na dřevě poskytují důkaz, že raní lidé tvarovali a spojovali dva velké kmeny, aby vytvořili strukturu, možná plošinu nebo část obydlí.

Toto zjištění zpochybňuje převládající názor, že lidé z doby kamenné byli kočovníci. Tato oblast poskytovala trvalý zdroj vody a množství potravy, což těmto lidem umožnilo usadit se a postavit stavby. Objev dřevěných konstrukcí ukazuje, že tito raní lidé měli inteligenci, představivost a dovednosti, aby vytvořili něco, co nikdy předtím neexistovalo.

Výzkumný tým použil nové luminiscenční datovací techniky k určení stáří nálezů. Analýzou poslední doby, kdy byly minerály v okolním písku vystaveny slunečnímu záření, byli vědci schopni umístit dřevo ve stáří půl milionu let. Tato nová metoda datování má významné důsledky pro pochopení lidské evoluce a umožňuje datování dále v čase.

Místo Kalambo Falls, které se nachází na řece Kalambo, leží na hranici Zambie a regionu Rukwa v Tanzanii. Je známý pro svůj archeologický význam a byl nominován na zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Nedávná zjištění zdůrazňují důležitost místa a výzkumníci argumentují pro jeho uznání jako místo světového dědictví Organizace spojených národů.

Tento výzkum je součástí širšího projektu „Deep Roots of Humanity“, financovaného Radou pro výzkum umění a humanitních věd Spojeného království. Jeho cílem je prozkoumat, jak se lidská technologie vyvíjela v době kamenné. Projekt zahrnuje spolupráci se zambijskou komisí pro ochranu národního dědictví, Livingstone Museum, Moto Moto Museum a Národní muzeum v Lusace. Vědci předpokládají, že z podmáčených písků na lokalitě Kalambo Falls se objeví další vzrušující objevy.