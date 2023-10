Nově objevený asteroid těsně minul Zemi

V posledních letech bylo široce přijímáno, že nejpravděpodobnější příčinou vyhynutí dinosaurů byl dopad asteroidu. Alvarezova hypotéza, převládající teorie vysvětlující tuto událost vymírání, naznačuje, že se asteroid srazil se Zemí přibližně před 65 miliony let, což vedlo k vymýcení mnoha druhů dinosaurů. Podpůrný důkaz pro tuto teorii zahrnuje objev impaktního kráteru, známého jako Chicxulubský kráter, uhnízděného pod mexickým poloostrovem Yucatán. Podle hypotézy by dopad asteroidu vyvolal masivní přílivové vlny a vytvořil 140 km široký kráter. Trosky by byly vyvrženy do vesmíru a pokrývaly Zemi v jaderném zimním scénáři, což by nakonec mělo za následek zánik dinosaurů.

Úřad pro koordinaci obrany NASA (PDCO), odpovědný za monitorování objektů v blízkosti Země (NEO), v nedávném vývoji vrhl světlo na asteroid, u kterého se očekává, že dnes těsně proletí kolem Země. Tato skála, označená Centrem pro studium objektů v blízkosti Země (CNEOS) NASA, se 2023. října podle předpovědi přiblíží až na 2.5 milionu kilometrů k naší planetě. V současné době se řítí k Zemi rychlostí přibližně 20 39,932 kilometrů. za hodinu, těsně před rychlostí mezikontinentální balistické střely (ICBM).

Asteroid 2023 UH patřící do skupiny Apollo blízkozemských asteroidů je součástí třídy vesmírných hornin, které se protínají s oběžnou dráhou Země a mají větší poloosy než Země. Tyto asteroidy byly pojmenovány po kolosálním asteroidu Apollo z roku 1862, který poprvé objevil německý astronom Karl Reinmuth ve 1930. letech XNUMX. století.

NASA také poskytla informace týkající se velikosti asteroidu 2023 UH a uvedla, že kvůli své relativně malé velikosti nesplňuje klasifikaci jako „potenciálně nebezpečný asteroid“. Tento asteroid měří na šířku mezi 52 a 118 stopami a velikostí je srovnatelný s letadlem.

Kromě toho se dnes očekává, že kolem Země proletí další dva asteroidy, Asteroid 2023 TK15 a Asteroid 2020 UR, které se připojí k asteroidu 2023 UH v jeho těsném přiblížení.

