Nová studie ukazuje významné snížení ledových šelfů v Antarktidě

Nedávná studie financovaná programem ESA Earth Observation Science for Society odhalila, že 40 % ledových šelfů v Antarktidě zaznamenalo za posledních 25 let výrazný pokles objemu. Tento alarmující objev zdůrazňuje eskalující dopad změny klimatu na nejjižnější kontinent.

Ledové šelfy hrají zásadní roli při stabilizaci antarktických ledovců tím, že fungují jako bariéry a zpomalují tok ledu do oceánu. Jak se však tyto ledové šelfy zmenšují, rychlost úbytku ledu z ledového příkrovu se zvyšuje, což představuje velkou hrozbu pro globální hladiny moří.

Výzkumný tým vedený vědci z University of Leeds analyzoval 100,000 162 satelitních radarových snímků, aby dospěl ke svým závěrům. Zjistili, že ze 71 ledových šelfů kolem Antarktidy se u 67 výrazně zmenšil objem. Společně tyto zmenšující se ledové šelfy uvolnily do oceánu přibližně XNUMX bilionů tun roztavené vody.

Studie odhalila, že západní polovina Antarktidy, která je vystavena teplé vodě, zažila rychlou erozi svých ledových šelfů. Naproti tomu východní polovina, chráněná pásem studené vody podél pobřeží, zaznamenala menší ztrátu ledu.

Mezi ledové šelfy, které zaznamenaly největší ztráty ledu během sledovaného období, byly Getz Ice Shelf, který ztratil 1.9 bilionu tun ledu, a Pine Island Ice Shelf, který ztratil 1.3 bilionu tun ledu. Na druhou stranu Amery Ice Shelf získal 1.2 bilionu tun ledu díky své poloze v chladnějších vodách.

Vědci byli překvapeni, když zjistili, že téměř polovina ledových šelfů nevykazuje žádné známky zotavení, na rozdíl od jejich očekávání krátkodobého zmenšování následovaného pomalým opětovným růstem. Dr. Benjamin Davison, výzkumný pracovník z University of Leeds, komentoval tato zjištění slovy: „Mnoho ledových šelfů se hodně zhoršilo, přičemž 48 ztratilo více než 30 % své původní hmoty během pouhých 25 let. To je další důkaz, že Antarktida se mění kvůli oteplování klimatu.“

Při sledování polární oblasti hrají důležitou roli při poskytování dat pro tuto studii družice vybavené radarovými přístroji, jako je evropská mise Copernicus Sentinel-1 a ​​CryoSat ESA. Tyto satelity umožnily vědcům měřit změny výšky ledu a vypočítat skutečné změny objemu ledu.

Výsledky této studie zdůrazňují naléhavou potřebu globální akce k řešení dopadů změny klimatu. Vzhledem k tomu, že se antarktické ledové šelfy stále zmenšují, důsledky pro globální hladiny moří a vzorce proudění oceánů by mohly být katastrofální.

