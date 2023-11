Ozonová díra v Antarktidě se stále prohlubuje, navzdory snížení množství chemikálií

By

Nový výzkum ukazuje, že díra v ozonové vrstvě Antarktidy se během posledních dvou desetiletí v polovině jara zvětšovala, a to navzdory celosvětovému zákazu chlorfluoruhlovodíků (CFC) – chemikálií, které poškozují zemský štít před škodlivým slunečním zářením. Ozonová vrstva, která se nachází 11 až 40 kilometrů nad zemským povrchem, hraje zásadní roli při odfiltrování velké části slunečního ultrafialového záření, které může vést k rakovině kůže a šedému zákalu.

Montrealský protokol z roku 1987, který úspěšně odstranil používání CFC v aerosolech a chladničkách, měl za cíl uzavřít ozonovou díru a obnovit její úrovně na úrovně z roku 1980. Nedávné hodnocení podporované OSN předpokládalo, že ozonová vrstva v Antarktidě by mohla být obnovena kolem roku 2066. , přičemž oživení v Arktidě se očekává do roku 2045 a ve zbytku světa do dvou desetiletí.

Navzdory snížení CFC však vědci z novozélandské univerzity Otago prostřednictvím studie v časopise Nature Communications zjistili, že oblast pokrytá ozonovou dírou v Antarktidě se výrazně nezmenšila. Ve skutečnosti došlo v průběhu času k poklesu hladiny ozonu ve středu díry.

Hlavní autorka studie, Hannah Kessenich, zdůraznila, že Montrealský protokol a snahy o snížení CFC stále dosahují pokroku. Zjištění však naznačují, že další faktory, potenciálně související se změnou klimatu, mohou bránit obnově ozonové vrstvy.

FAQ

Proč je ozonová vrstva důležitá?

Ozonová vrstva filtruje ultrafialové záření Slunce, které může způsobit rakovinu kůže a šedý zákal.

Jaké chemikálie přispěly k poškozování ozonové vrstvy?

Bylo zjištěno, že chlorfluoruhlovodíky (CFC), kdysi široce používané v aerosolech a chladničkách, snižují hladinu ozonu.

Byl zákaz freonů účinný při uzavírání ozonové díry?

Zákaz CFC podle Montrealského protokolu z roku 1987 úspěšně snížil jejich používání a odstranil je z aerosolů a chladniček. Antarktická ozonová díra však nevykázala významné snížení.

Jaké faktory by mohly bránit obnově ozonové vrstvy?

Zatímco snížení CFC je významným krokem, další atmosférické změny, potenciálně související se změnou klimatu, by mohly maskovat nebo působit proti obnově ozonové vrstvy.

Jaký dopad mají tato zjištění na mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí?

Tato zjištění zdůrazňují potřebu neustálého úsilí o řešení poškozování ozónové vrstvy a důležitost zvážení potenciálních dopadů změny klimatu. Zdůrazňují složitost environmentálních výzev a trvalou potřebu mezinárodní spolupráce a výzkumu.