Skrytá historie subglaciální krajiny Antarktidy odhalena

By

Nedávná průlomová studie pod vedením Durhamské univerzity odhalila starodávnou říční krajinu ukrytou pod rozlehlým ledovým příkrovem východní Antarktidy. Využitím satelitních dat a technik rádiového echo se výzkumníci ponořili do minulosti Antarktidy a osvětlili historii ledového příkrovu a jeho reakci na změnu klimatu.

Tato nově objevená krajina se rozkládá na rozsáhlé ploše 32,000 14 kilometrů čtverečních a nabízí pohled do doby, kdy řeky utvářely region před více než 34 miliony let. Je pozoruhodné, že předchází počáteční tvorbu ledu ve východní Antarktidě přibližně o XNUMX milionů let. Krajina se skládá z údolí a hřbetů srovnatelných velikostí s těmi v Severním Walesu ve Spojeném království, což naznačuje dlouhá období teplotní stability ve studované oblasti, protože zůstala z velké části nedotčená zasahujícím ledem.

Profesor Stewart Jamieson, hlavní autor studie, zdůrazňuje klíčovou roli této skryté krajiny při regulaci toku ledu a reakci na změnu klimatu. Z hlediska našich omezených znalostí přirovnává tajemnou zemi pod východním antarktickým ledovým příkrovem k povrchu Marsu.

Tento významný objev má důsledky pro klimatickou vědu, protože odhaluje, že navzdory ústupu ledových příkrovů během teplejších období zůstal tento konkrétní region pozoruhodně stabilní. Tyto znalosti jsou zásadní pro předpovídání toho, jak by mohl ledový příkrov reagovat na současné a budoucí oteplování klimatu.

Profesor Neil Ross z Newcastle University, spoluautor studie, popisuje nález jako „skrytý na očích“ po mnoho let. Nabízí cenné pohledy na ranou a dlouhodobou historii Východoantarktického ledového štítu, stejně jako jeho potenciální reakci na budoucí změny klimatu.

Tento průlom staví na předchozí práci stejného výzkumného týmu a spolupracovníků, kteří odhalili skrytá pohoří, kaňonové systémy a jezera pod antarktickým ledem. Zdůrazňuje klíčovou roli, kterou hrají satelitní snímky a rádiové echo při odhalování těchto subledových krajin.

Zásadní je, že tento objev naznačuje možnost dalších neobjevených krajin ukrytých pod východním antarktickým ledovým štítem. Profesor Jamieson potvrzuje, že pokračující průzkum tohoto skrytého terénu probíhá s cílem vyplnit mezery v průzkumech a prohloubit naše chápání toho, jak se ledový příkrov a jeho spodní krajina vyvíjely v průběhu času.

Organizace, jako je Britská rada pro výzkum a inovace Natural Environment Research Council (NERC), americká Národní vědecká nadace (NSF) a NASA sehrály zásadní roli při podpoře této studie a poskytly nezbytné finanční prostředky pro sběr dat a výzkum.

Nálezy z hlubin Antarktidy nadále odemykají klimatickou historii Země a nabízejí cenné poznatky o jejích minulých i budoucích výzvách. Starobylé řeky, které kdysi tekly pod ledem, nás vedou k pochopení a oslovení měnícího se světa.

FAQ

Co odhalila studie Durhamské univerzity o Antarktidě?

Studie vedená Durhamskou univerzitou odhalila starodávnou říční krajinu ukrytou pod východním antarktickým ledovým příkrovem. Krajina, která se rozkládá na ploše 32,000 14 kilometrů čtverečních, naznačuje, že řeky formovaly region před více než 34 miliony let, což předcházelo počátečnímu vytvoření ledového příkrovu přibližně o XNUMX milionů let.

Co tento objev znamená pro klimatologii?

Objev starověké subglaciální krajiny v Antarktidě poskytuje pohled na minulou stabilitu regionu navzdory ústupům ledových příkrovů během teplejších období. Tyto znalosti jsou zásadní pro předpovídání toho, jak může ledová pokrývka reagovat na probíhající a budoucí oteplování klimatu.

Jaký je význam této skryté krajiny pod východním antarktickým ledovým příkrovem?

Skrytá krajina hraje klíčovou roli při regulaci toku ledu a pochopení reakce ledového příkrovu na změnu klimatu. Nabízí cenné informace o rané a dlouhodobé historii Východoantarktického ledovce a jeho potenciální reakci na budoucí změny klimatu.

Jak byla studie provedena?

Studie využívala družicová data a techniky rádiového ozvěny k analýze skryté krajiny pod ledovým příkrovem východní Antarktidy. To výzkumníkům umožnilo odhalit starodávnou říční krajinu a získat vhled do subglaciální krajiny Antarktidy.