Historické klimatické změny hrály roli v raném křížení lidí

Nová studie publikovaná v časopise Science odhaluje, že kolísání hladiny CO2 v atmosféře a výsledné změny klimatu a vegetace byly významnými faktory ovlivňujícími, kdy a kde se křížily rané lidské druhy. Moderní lidé mají malé procento DNA zděděné od jiných druhů homininů, jako jsou neandrtálci a denisovani.

Studie, kterou provedl mezinárodní tým klimatických expertů a paleo-biologů z Jižní Koreje a Itálie, použila paleo-antropologické důkazy, genetická data a superpočítačové simulace minulých podnebí k pochopení vzorců křížení mezi různými druhy. Zjistili, že neandrtálci a denisovani mají odlišné preference v oblasti životního prostředí. Denisovani byli lépe přizpůsobeni chladnému prostředí, jako jsou boreální lesy a zóny tundry, zatímco neandrtálci preferovali mírné lesy a pastviny.

Vědci použili počítačové simulace k analýze geografického překrývání těchto různých stanovišť během teplých meziledových období. Zjistili, že během těchto období překrývání bylo více příležitostí pro setkání a interakce mezi druhy, čímž se zvýšila pravděpodobnost křížení. Simulace také odpovídaly známým epizodám křížení, ke kterým došlo před asi 78,000 120,000 a XNUMX XNUMX lety.

Aby vědci lépe porozuměli klimatickým faktorům křížení, zkoumali, jak se za posledních 400,000 2 let změnily vegetační vzorce v Eurasii. Zjistili, že zvýšené hladiny atmosférického COXNUMX a mírné meziledové podmínky způsobily expanzi mírného lesa směrem na západ do střední Eurasie a vytvořily tak rozptylové koridory pro neandrtálce do denisovanských území.

Jedním z problémů, kterým výzkumníci čelili, bylo odhadnout preferované klimatické podmínky pro denisovany, protože k dispozici jsou omezené údaje. Vyvinuli však nové statistické nástroje pro vysvětlení známých vztahů předků mezi lidskými druhy, což jim umožňuje odhadnout potenciální denisovanská stanoviště. Analýza překvapivě ukázala, že kromě Ruska a Číny mohla být pro Denisovany vhodným prostředím i severní Evropa.

Tato studie poskytuje cenné poznatky o vztahu mezi změnou klimatu, změnami stanovišť a lidskou genetickou diverzifikací. Pochopením těchto historických vzorců mohou vědci dále zkoumat genetické stopy křížení v různých populacích a lépe porozumět našemu společnému původu.

