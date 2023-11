Robotický chemik: Odblokování produkce kyslíku z marťanských nečistot

Vzhledem k tomu, že možnosti robotů a umělé inteligence stále znovu definují hranice lidského průzkumu, průlom ve výrobě kyslíku nás posunul o krok blíže k udržení života na jiných planetách. Tým výzkumníků z University of Science and Technology of China vyvinul uměle inteligentního robotického chemika schopného extrahovat kyslík z marťanských materiálů.

Zatímco myšlenka využití místních zdrojů pro vesmírné mise nabyla v posledních letech na síle, schopnost produkovat životně důležité zdroje, jako je kyslík na místě, by výrazně snížila logistické výzvy budoucích misí. Robot, připomínající velkou krabici s robotickou paží, byl vybaven marťanskými meteority a kompozicemi, které napodobují marťanský povrch. S minimální lidskou interakcí použil chemik poháněný umělou inteligencí kyselinu a zásadu k rozbití marťanské rudy a analýze jejího složení.

Jako mistr kuchař pracující s omezenými ingrediencemi pak robotický chemik prohledal ohromujících 3.7 milionu možných kombinací, aby našel optimální katalyzátor pro reakci vyvíjející se kyslík. Tento katalyzátor by z vody uvolnil kyslík, klíčový prvek pro přežití lidstva. Celý proces, od přípravy marťanského materiálu až po testování a syntézu optimálního vzorce, dokončil autonomně robotický chemik.

Ve své studii publikované v časopise Nature Synthesis tým odhadl, že jediný čtvereční metr marťanské špíny dokáže pomocí jejich robotického chemika vyprodukovat přibližně 60 gramů kyslíku za hodinu. Tento nový vývoj doplňuje experiment NASA Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), který úspěšně vyrábí kyslík z marťanského vzduchu na palubě roveru Perseverance.

Důsledky tohoto průlomu přesahují produkci kyslíku. Systém robotických chemiků má potenciál odblokovat vytváření různých katalyzátorů a sloučenin pomocí místně dostupných zdrojů. Jeho schopnost najít chemickou cestu k jakékoli cílové sloučenině nejen nabízí řešení pro udržení lidského života na Marsu, ale posouvá hranice chemické syntézy ve vzdálených prostředích s omezenými zdroji.

Zatímco koncept uměle inteligentních robotických chemiků odhalujících tajemství mimozemských zdrojů nás přibližuje k tomu, abychom se stali multiplanetárním druhem, nemůžeme ignorovat varovné příběhy zasazené do sci-fi. Když se vydáme na tuto vzrušující cestu, musíme zůstat ostražití a zajistit, aby si naši robotičtí společníci udrželi svou roli užitečných asistentů, spíše než aby se obrátili proti nám.

Často kladené otázky

Proč je schopnost produkovat kyslík na Marsu důležitá?

Produkce kyslíku na Marsu by eliminovala potřebu jeho přepravy ze Země, čímž by se snížily náklady a logistické problémy lidských misí na planetu. Poskytl by také životně důležitý zdroj pro udržení lidské přítomnosti na Marsu tím, že by umožnil dýchatelný vzduch a mohl by sloužit jako pohonná látka pro rakety.

Jak robotický chemik získává kyslík z marťanských nečistot?

Robotický chemik analyzuje marťanskou rudu, aby určil její složení, a poté hledá katalyzátor, který může spustit reakci na vývoj kyslíku z vody. Rozkládáním marťanských nečistot a využíváním místních zdrojů robot autonomně produkuje kyslík.

Jaké jsou důsledky schopností robotického chemika?

Kromě produkce kyslíku otevírá schopnost robotického chemika nacházet chemické cesty a vytvářet různé sloučeniny pomocí místních zdrojů možnosti pro chemickou syntézu ve vzdálených a na zdroje omezených prostředích. Mohlo by to změnit způsob, jakým přistupujeme k využívání zdrojů při průzkumu vesmíru.

Jaké další experimenty se provádějí za účelem výroby kyslíku na Marsu?

Úspěch robotického chemika doplňuje experiment NASA Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), který již úspěšně vyrobil kyslík z marťanského vzduchu. Tyto pokroky v nástrojích na výrobu kyslíku přispívají k našemu porozumění využívání zdrojů na Marsu a dláždí cestu pro budoucí lidské mise na Rudou planetu.