Zrcadlové obrázky: Výzkumníci pozorují Alice Rings v laboratoři

By

Vědci z USA a Finska poprvé pozorovali prstence Alice v laboratoři. Prsteny Alice jsou prstencové víry, které převracejí náboje všech monopolů, které jimi procházejí, inspirované zrcadlovým portálem v románu Lewise Carrolla „Through the Looking-Glass“. Experiment používal ultrachladné atomy a mohl poskytnout pohled na základní procesy ve fyzice částic a kosmologii.

Objev týmu spojil dvě linie výzkumu, které se objevily přibližně před 35 lety. Jedna linie výzkumu zahrnuje kosmické struny, což jsou hypotetické 1D defekty v časoprostoru. Tyto struny by mohly mít potenciálně hluboké důsledky pro kosmologii, protože by mohly přeměnit hmotu na antihmotu. Pokud existují kosmické struny, byly by známé jako struny Alice.

Druhá linie výzkumu se zaměřuje na monopóly, což jsou singulární body náboje ve vesmíru. Monopoly a struny mohou nést konzervované topologické náboje, které mohou být magnetické, elektrické nebo kvarkové. V 1980. letech si vědci uvědomili, že při pozorování zblízka se monopóly mohou deformovat do struktury podobné smyčce nazývané prsten Alice.

Jednou ze zajímavých vlastností prstenu Alice je, že pokud jeho středem projde další monopol, monopol se přemění v antičástici. To ukazuje na zrcadlený vesmír, kde antihmota dominuje nad hmotou.

V roce 2015 nastal průlom, když výzkumníci vytvořili monopol v Bose-Einsteinově kondenzátu, plynu z atomů rubidia ochlazeného téměř k absolutní nule. Nejnovější studie kombinovala experimentální techniky se simulačními metodami k pozorování časového vývoje monopólů v kondenzátu. Výzkumníci zjistili, že monopoly se rozpadají na prsteny Alice a byli schopni přímo pozorovat několik rysů prstenců Alice, jak se monopól vyvíjel.

Tato zjištění mají důsledky pro naše chápání kvantových tekutin, což naznačuje, že struktury, které přeměňují hmotu na antihmotu, se mohou za určitých podmínek spontánně objevit. Vědci doufají, že jejich experiment by mohl nabídnout cennou platformu pro zkoumání základních procesů ve vesmíru.

Zdroj: Nature Communications

Definice:

– Alice rings: prstencové víry, které převracejí náboje monopolů, které jimi procházejí, inspirované zrcadlovým portálem v „Through the Looking-Glass“

– Monopoly: singulární body náboje v prostoru

– Kosmické struny: hypotetické 1D defekty v časoprostoru s potenciálně hlubokými důsledky pro kosmologii

Zdroj: Nature Communications