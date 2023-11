Nový chemik robotů s umělou inteligencí objevuje, jak na Marsu vyrábět kyslík

Inovativní robotický chemik poháněný umělou inteligencí vyvinutý čínskými vědci učinil převratný objev, který by mohl potenciálně pomoci udržet lidský život na Marsu. Analýzou marťanských meteoritů robotický chemik identifikoval materiály, které mohou rozkládat molekuly vody na kyslík a vodík. Toto významné zjištění, sdílené v časopise Nature Synthesis, nás přivádí o krok blíže k možnosti zřízení továrny na kyslík na Marsu.

Na rozdíl od lidských výzkumníků, kterým by odhalování tohoto průlomu trvalo přibližně 2,000 5 let, robotický chemik s umělou inteligencí dokončil tento úkol za méně než XNUMX hodin za použití kombinace kyseliny a zásady k rozpuštění a oddělení meteoritového materiálu. Tento účinný proces ukazuje výhodu využití technologie AI ve vědeckém výzkumu.

Dr. Jun Jiang, hlavní autor studie z University of Science and Technology of China, popisuje robotického chemika, že má „chemický mozek“. Robotický chemik, vybavený laserovým nástrojem zvaným Libs, nejprve analyzuje chemické složení marťanských rud. Poté pomocí vestavěné pracovní stanice otestuje výslednou kovovou sloučeninu a odešle shromážděná data do svého výpočetního „mozku“ AI ke zpracování.

Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů tohoto objevu je, že bylo prokázáno, že testovaný materiál katalyzátoru stabilně produkuje kyslík při teplotě mrazu -37 °C (-34.6 °F), což je průměrná teplota na Marsu. S pouhými 15 hodinami slunečního záření dokáže chemik AI vytvořit dostatečnou koncentraci kyslíku pro lidské přežití.

Často kladené otázky (FAQ)

Jak robotický chemik s umělou inteligencí objevil materiály, které dokážou rozložit vodu na kyslík a vodík?

Robotický chemik AI zkoumal marťanské meteority a k rozpuštění a separaci meteoritového materiálu použil kombinaci kyseliny a zásady. Tímto procesem objevila chemickou sloučeninu schopnou rozkládat vodu, která se nachází v ledových usazeninách na Marsu.

Jak dlouho robotickému chemikovi trvalo, než úkol dokončil?

Robotický chemik byl schopen dokončit proces rozkladu vody za méně než 5 hodin. Pro srovnání, lidskému výzkumníkovi by trvalo přibližně 2,000 let, než by dosáhl stejného výsledku.

Při jaké teplotě byl materiál katalyzátoru testován?

Materiál katalyzátoru byl testován při teplotě tuhnutí -37 °C (-34.6 °F), což je průměrná teplota na Marsu.

Dokáže robotický chemik s umělou inteligencí produkovat dostatek kyslíku pro lidské přežití?

Ano, za pouhých 15 hodin slunečního záření dokáže chemik s umělou inteligencí vytvořit dostatečnou koncentraci kyslíku potřebnou pro přežití člověka na Marsu.

