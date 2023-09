Analýza videa s umělou inteligencí by mohla přinést revoluci ve výzkumu chování ptáků

Student počítačové vědy na University of Alberta využívá umělou inteligenci (AI) k vylepšení analýzy výzkumných videí, která studují chování kosů rudokřídlých a jejich hnízd. Video analýza je zásadní pro pochopení účinků parazitismu na chování ptáků. Současný způsob identifikace konkrétních ptáků a jejich akcí vyžaduje ruční kontrolu hodin videozáznamu a naslouchání jejich zřetelným voláním. Tento proces je časově náročný a vyžaduje odborné znalosti v biologii ptáků.

Videoanalýza založená na AI má však potenciál způsobit revoluci ve výzkumu chování ptáků tím, že automatizuje detekci jednotlivých ptáků a jejich aktivit. Priscilla Adebanji, studentka, která na tomto projektu pracovala, použila nástroje počítačového vidění a algoritmy detekce pohybu k upřesnění nezpracovaných záběrů a určení přesných časů, kdy ptáci navštěvují svá hnízda, aby nakrmili svá kuřata, a také zda přilétají nebo odcházejí. Tato automatizace výrazně zkracuje dobu potřebnou ke kontrole videí, čímž je proces sběru dat efektivnější.

Software vyvinutý Adebanji stále vyžaduje další vylepšení, ale jeho potenciál je slibný. Mohlo by to nejen ušetřit čas a úsilí při shromažďování dat pro výzkumné účely, ale mohlo by mít také širší využití v oblasti biologie zvířat. Technologie by mohla být aplikována na různé druhy a projekty, čímž by se rozšířily možnosti ekologického výzkumu.

Budoucí práce na programu bude zahrnovat analýzu doby trvání návštěv ptáků v jejich hnízdech a určení pohlaví pomocí analýzy ptačích volání. Kromě toho vědci plánují prozkoumat použitelnost této technologie na jiná zvířata, jako jsou hlodavci.

Tento projekt ukazuje výzvy a příležitosti v oblasti počítačového vidění a umělé inteligence. Díky práci se scénáři z reálného světa a neznámými faktory byli výzkumníci schopni vyvinout inovativní řešení, která lze aplikovat na řadu aplikací, včetně samořídících vozidel a dronů.

Celkově má ​​použití videoanalýzy založené na AI při výzkumu chování ptáků potenciál zefektivnit procesy sběru dat a posunout možnosti ekologického výzkumu. Tento projekt otevřel nové příležitosti pro zúčastněné studenty, podnítil zájem o kariéru v AI a poskytl jejich znalosti v reálném světě.

Zdroj: University of Alberta