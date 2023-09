Ranatec postaví hardware pro zpracování signálu pro observatoř čtvercových kilometrů

By

Ranatec, dceřiná společnost skupiny Qamcom a přední dodavatel testovacích a měřicích zařízení pro RF a mikrovlnné aplikace, byl vybrán společností Qamcom Research and Technology k vybudování pokročilého hardwaru pro zpracování signálu pro Square Kilometer Array Observatory (SKAO). SKAO je mezivládní organizace pracující na konstrukci nejvýkonnějších radioteleskopů na světě v Austrálii a Jižní Africe.

Dalekohledy SKAO budou použity pro řadu studií včetně průzkumu raného vesmíru, formování hvězd a galaxií a hledání mimozemského života. Role Ranatec v projektu bude integrovat a doplňovat řadu klíčových řešení pro teleskopy.

Toto jmenování je pro Ranatec významným úspěchem, protože nejen předvádí své odborné znalosti v oblasti správy signálů, ale také posiluje jejich pozici jako poskytovatele řešení na klíč pro vývoj a výrobu. Spolupráce mezi Ranatec a Qamcom Research and Technology dále posílí jejich schopnost proměnit nápady a inovace ve skutečná řešení.

Bengt Münter, projektový manažer společnosti Qamcom, pochválil Ranatec za jeho dosavadní výsledky v poskytování inovativních řešení a jejich odborné znalosti ve výrobě specializovaných testovacích a měřicích zařízení. Uvedl, že zapojení společnosti Ranatec bude nedílnou součástí sestavování a testování pokročilého systému digitalizovaného přijímače krmiva pro projekt SKAO.

Zadání Qamcom SKAO je součástí širší mezinárodní spolupráce, která trvá do roku 2027. Společnost Qamcom je odpovědná za integraci komponent od jiných dodavatelů do hlavního systému. Projekt také zahrnuje spolupráci s Onsala Space Observatory a Chalmers University of Technology, dvěma předními hráči v konstrukci dalekohledů SKAO.

Ranatec považuje tuto příležitost za jedinečnou příležitost k růstu a šanci pracovat po boku vizionářských lídrů ve švédském technologickém a kosmickém výzkumu. Společnosti je ctí, že byla vybrána pro tento prestižní projekt, a těší se, že přispěje k úspěchu observatoře SKAO.

