Skrývá se v naší sluneční soustavě devátá planeta?

Podle studie zveřejněné v The Astronomical Journal se objevily zajímavé důkazy o existenci deváté planety v naší sluneční soustavě. Článek zkoumá zvláštní dráhy objektů ve vzdáleném Kuiperově pásu, diskovité oblasti za Neptunem, která je domovem trpasličích planet a četných transneptunských objektů (TNO). Zatímco dříve existovala tvrzení o existenci deváté planety na základě pozorování TNO, jako je Sedna, tento nový výzkum představuje jinou perspektivu.

Studie naznačuje, že vysoce excentrickou a protáhlou dráhu Sedny, vedle nakloněných drah jiných TNO, lze vysvětlit přítomností planety o velikosti Země. Počítačové simulace naznačují, že tato hypotetická planeta by musela mít 1.5-3krát větší hmotnost než Země a měla by se nacházet 250-500krát větší než vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Jeho oběžná dráha by byla také nakloněna o 30° k rovině sluneční soustavy, což je jev označovaný jako „scénář planety Kuiperova pásu“.

Objev planety velikosti Země ve vnější sluneční soustavě by měl hluboké důsledky pro planetární vědu. Vyžadovalo by to přehodnocení definice planety, případně vytvoření nové třídy planet. Dále by potřebovaly revizi teorie vzniku sluneční soustavy a vývoje planet.

Teorii lze otestovat hledáním shluku TNO ve vzdálenosti přibližně 150krát větší, než je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Detekce takových objektů by sloužila jako důkaz existence deváté planety. Dokonce i objev několika nových TNO by mohl způsobit revoluci v našem chápání původu sluneční soustavy.

Na závěr, možnost deváté planety v naší sluneční soustavě představuje vzrušující cestu pro další průzkum a přehodnocení našich znalostí o vnějších končinách našeho nebeského sousedství.

