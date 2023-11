Nový přístup: Čínští vědci vyvíjejí robotickou chemičku umělé inteligence k extrakci kyslíku na Marsu

Rover Perseverance NASA se nedávno zapsal do historie tím, že úspěšně extrahoval kyslík z CO2 v atmosféře Marsu, ale čínští vědci zvolili jiný přístup k řešení problému dodávky kyslíku. V průlomovém článku publikovaném v Nature Synthesis vědci z University of Science and Technology of China vyvíjejí automatizovaný systém, který využívá sluneční energii k výrobě kyslíku z marťanské vody.

Zatímco elektrolýza je na Zemi běžnou metodou získávání kyslíku z vody tím, že jí prochází elektrický proud, Mars představuje kvůli různým podmínkám jedinečné výzvy. Čínští vědci se snaží použít katalyzátory k překonání této překážky. Hledání vhodných katalyzátorů na Marsu však není žádný malý úkol s více než třemi miliony potenciálních možností.

K vyřešení tohoto problému vyvinul výzkumný tým plně automatizovaný robotický systém umělé inteligence, který je schopen provádět celý proces bez lidského zásahu. Tento systém využívá vzorky marťanských meteoritů jako surovinu pro analýzu a syntézu potenciálních katalyzátorů, optimalizaci a testování. Využitím robotiky a umělé inteligence vědci výrazně urychlili proces, jehož dokončení by lidem za použití tradičních metod pokusů a omylů trvalo odhadem 2,000 let.

Využití robotické chemie pro mimozemský průzkum není novinkou. Předchozí výzkum prokázal úspěch autonomních robotů při řešení složitých chemických prostorů. Ve významné studii z roku 2020 výzkumníci použili mobilního robota k hledání vylepšených fotokatalyzátorů pro výrobu vodíku z vody.

V tomto důkazu koncepční studie automatizovaný systém úspěšně dodal výjimečný katalyzátor složený z několika kovů. Katalyzátor prokázal účinnost při katalýze reakce vývoje kyslíku a byl schopen pracovat při typické povrchové teplotě na Marsu.

Tento průlom v automatizovaném objevování a syntéze materiálů skrývá obrovský potenciál pro budoucnost průzkumu Marsu. Vědci předpokládají, že zavedený protokol a systém mohou pokročit nejen v extrakci kyslíku, ale také v syntéze chemikálií pro okupaci a průzkum mimozemských planet.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Jak vozítko NASA Perseverance extrahovalo kyslík z Marsu?

Odpověď: Rover Perseverance od NASA extrahoval kyslík z CO2 v atmosféře Marsu pomocí složitého procesu.

Otázka: Jak čínští vědci přistupují k výzvě těžby kyslíku na Marsu?

Odpověď: Čínští vědci vyvíjejí automatizovaný systém, který využívá solární energii k výrobě kyslíku z marťanské vody a využívají katalyzátory k překonání problémů marťanských podmínek.

Otázka: Proč je nalezení vhodného katalyzátoru na Marsu významnou výzvou?

Odpověď: Mars nabízí více než tři miliony potenciálních možností katalyzátoru, takže je pro lidi nepraktické je prohledávat ručně kvůli zpoždění komunikace mezi Marsem a Zemí.