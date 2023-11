Budoucnost průzkumu Marsu: Získávání kyslíku z vody

Vědci v Číně učinili převratný objev, který by mohl způsobit revoluci v budoucím průzkumu vesmíru. Tým výzkumníků z University of Science and Technology of China v Hefei vyvinul robotického chemika s umělou inteligencí, který je schopen extrahovat kyslík z vody na Marsu. Tento pozoruhodný úspěch by mohl potenciálně poskytnout udržitelný zdroj dýchatelného vzduchu pro budoucí mise s posádkou na rudou planetu.

Bylo zjištěno, že Mars, přestože ve své atmosféře postrádá značné množství kyslíku, má bohaté vodní zdroje, většinou ve formě ledu. Čínští vědci se snažili najít způsob, jak tuto vodu využít a přeměnit ji na molekuly kyslíku bez potřeby dalších materiálů ze Země. Pomocí modelu strojového učení robotický chemik identifikoval vhodný katalyzátor, který by mohl spustit chemickou reakci produkující kyslík na Marsu.

K určení katalyzátoru robotický chemik analyzoval meteority z Marsu a dalších nebeských těles s podobným složením jako na povrchu Marsu. Pomocí laserového skenování detekoval několik prvků, včetně železa, niklu, vápníku, hořčíku, hliníku a manganu. Na základě těchto zjištění algoritmus dospěl k závěru, že by mohlo být vyrobeno více než 3.7 milionu molekul, které by rozkládaly vodu a uvolňovaly kyslík na Marsu. Je zajímavé, že vybraný katalyzátor je schopen pracovat při teplotách až -37 stupňů Celsia, což odráží mrazivé podmínky na Marsu.

Jednou z nejvýznamnějších výhod tohoto průlomu je jeho spoléhání se na marťanské zdroje. Katalyzátor je složen výhradně z prvků nalezených v meteoritech, což eliminuje potřebu astronautů přepravovat svůj vlastní kyslík nebo materiály k jeho výrobě. Efektivita robotického chemika s umělou inteligencí je navíc ohromující. Vědecké výsledky přinesla během pouhých šesti týdnů, což je výkon, který by lidskému výzkumníkovi zabral odhadem 2,000 let.

Tento nejnovější vývoj doplňuje pokračující úsilí NASA o průzkum Marsu. Experiment americké agentury MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) prokázal úspěšnou produkci kyslíku z marsovského vzduchu těžkého na oxid uhličitý. Integrace těchto technologií by mohla zlepšit udržitelnost budoucích misí tím, že astronautům poskytne nepřetržitý přísun kyslíku.

Zatímco lidstvo míří na Mars a sní o tom, že tam zřídí trvalou lidskou přítomnost, inovace, jako je robotický chemik, nabízejí naději na soběstačnou budoucnost v průzkumu vesmíru. Díky spolupráci mezinárodních vědců a vesmírných agentur jsou možnosti cestování do neznáma slibnější s každým převratným objevem.

FAQ

Jaký je účel získávání kyslíku z vody na Marsu?

Extrakce kyslíku z vody na Marsu je zásadní pro udržení lidského života během budoucích misí s posádkou na rudou planetu. Kyslík slouží jako dýchatelný vzduch pro astronauty a může být také využit jako raketové palivo.

Jak robotický chemik získává kyslík z vody na Marsu?

Robotický chemik využívá model strojového učení s umělou inteligencí k identifikaci katalyzátoru schopného spustit chemickou reakci produkující kyslík. Rozložením vody na její molekuly vodíku a kyslíku lze vytvořit dýchatelný vzduch.

Proč je tento objev významný pro průzkum Marsu?

Tento objev je významný, protože astronautům odpadá nutnost přepravovat vlastní kyslík nebo materiály k jeho výrobě. Využitím zdrojů snadno dostupných na Marsu se budoucí mise mohou stát více soběstačnými a snížit závislost na Zemi.

Jak tento vývoj doplňuje úsilí NASA?

Experiment NASA MOXIE již prokázal schopnost produkovat kyslík z marsovského vzduchu těžkého na oxid uhličitý. Integrace této technologie se schopností robotického chemika extrahovat kyslík z vody by mohla zlepšit udržitelnost budoucích misí na Mars.