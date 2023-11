Sůl: Koření či nekoření? Nový pohled na vaření steaku

By

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, fyzik, který se stal spisovatelem jídla, George Vekinis, navrhuje, že sůl by se nikdy neměla dávat na steak před smažením. Tvrdí, že osmotická schopnost soli může extrahovat příliš mnoho vlhkosti z masa, což má za následek tuhou a nepoživatelnou strukturu. Vekinis také nedoporučuje vařit steak přímo z lednice a obhajuje krok před mikrovlnnou troubou, aby se maso před smažením zahřálo.

Podle Vekinise je optimální způsob vaření steaku v mikrovlnné troubě po dobu jedné až dvou minut v závislosti na tloušťce a poté rychle orestovat na vysoké teplotě. Cílem je dosáhnout mírné reakce na povrchu a zároveň zajistit, aby vnitřní teplota dosáhla alespoň 55-60 stupňů Celsia. Tato metoda umožňuje steaku zachovat si šťavnatost a chuť.

Vekinis zdůrazňuje, že medium-rare je pro steak ideální úrovní propečení. Výsledkem je mírně červený střed s propečeným a vařeným zevnějškem. I když uznává, že přidání malého množství oleje do pánve, a to i u pánví s nepřilnavým povrchem, je osobní preference, není zastáncem používání soli jako koření.

Tyto nekonvenční názory zpochybňují doporučení mnoha slavných šéfkuchařů, jako je Gordon Ramsay a Jamie Oliver, kteří propagují velkorysé ochucení steaků solí před vařením. Vekinisův pohled nabízí nový pohled na vědu o vaření steaku a jeho postřehy jsou podrobně popsány v jeho nedávné knize Physics in the Kitchen, která se ponoří do vědeckých principů různých potravinářských jevů.

Často kladené otázky (FAQ)

Mám steak před smažením dochutit solí?

Podle George Vekinise, fyzika, který se stal spisovatelem jídla, je nejlepší neochucovat steak před smažením solí. Tvrdí, že sůl může extrahovat nadměrnou vlhkost z masa, což má za následek tuhou a nepoživatelnou strukturu.

Proč bych měl steak před smažením v mikrovlnné troubě?

Vekinis doporučuje ohřívat steak v mikrovlnné troubě po dobu jedné až dvou minut, aby se maso zahřálo před smažením. Tento krok před mikrovlnnou troubou zajišťuje, že se steak propeče rovnoměrněji a pomáhá zachovat šťavnatost a chuť.

Jaká je ideální úroveň propečení steaku?

Podle Vekinise je medium-rare ideální úrovní propečení steaku. To znamená, že střed steaku by měl být mírně červený, zatímco vnější strana je propečená a propečená.

Proč slavní kuchaři doporučují dochucovat steak solí?

Slavní šéfkuchaři jako Gordon Ramsay a Jamie Oliver často doporučují steak před vařením ochutit solí, aby se zlepšila chuť. Vekinisův pohled však tuto normu zpochybňuje tím, že naznačuje, že sůl může ohrozit texturu masa.

Která kniha zkoumá vědu za vařením?

Vekinisovy poznatky o vaření steaku a různých potravinových fenoménech jsou podrobně popsány v jeho knize Fyzika v kuchyni. Kniha nabízí vědecké vysvětlení principů a technik vaření.