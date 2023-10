Observatoře nové generace a modernizovaná zařízení pro pokrokový výzkum exoplanet

By

Studie exoplanet zaznamenaly v posledních letech významný pokrok, tisíce potvrzených exoplanet a řada kandidátů čeká na potvrzení. Jak výzkumníci přesouvají své zaměření od detekce k charakterizaci, honba za potenciálními známkami života a biologickými podpisy se zvyšuje. Očekává se, že tento posun zaměření bude dále urychlen observatořemi nové generace a modernizovanými zařízeními.

Očekává se, že vesmírný teleskop Jamese Webba, Nancy Grace Roman Space Telescope a mise ESA PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) přinesou zásadní průlom ve výzkumu exoplanet. Kromě toho budou při charakterizaci exoplanet hrát zásadní roli pozemní observatoře jako Extremely Large Telescope (ELT), Giant Magellan Telescope (GMT) a Thirty Meter Telescope (TMT).

V nedávném článku mezinárodní tým astronomů zkoumal potenciál modernizace stávajících observatoří pro výzkum exoplanet. Prezentovali první světelné výsledky přístroje High-Resolution Imaging and Spectroscopy of Exoplanets (HiRISE) instalovaného na Very Large Telescope (VLT) Evropské jižní observatoře.

Přímé zobrazování, stále častěji používaná metoda ke studiu exoplanet, umožňuje astronomům detekovat planety zobrazením světla odraženého od jejich atmosfér a povrchů. Tato metoda umožňuje zkoumání odraženého světla pomocí spektrometrů ke stanovení chemického složení atmosfér exoplanet.

Přístroj HiRISE na VLT je navržen tak, aby charakterizoval extrasolární obří planety (EGP) v infračerveném H pásmu. Kombinuje snímač SPHERE a vylepšený spektrograf CRIRES pomocí jednovidových optických vláken. S rozlišením 100,000 XNUMX poskytuje HiRISE mnohem podrobnější spektrální charakterizaci a umožňuje měření dynamických parametrů, jako je orbitální rychlost a rotace.

Tento modernizovaný přístroj vylepšuje zobrazovací schopnosti VLT a umožňuje vylepšenou astrometrii, časovou stabilitu, optické aberace a přenos. Spolu s atmosférickou charakterizací tato měření pomohou při zkoumání tvorby, složení a evoluce EGP.

Závěrem lze říci, že jak observatoře nové generace, tak modernizovaná zařízení mají přinést revoluci ve výzkumu exoplanet tím, že umožní detailní charakterizaci a zkoumání těchto vzdálených světů.

