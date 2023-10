Vědci objevili potenciální bahenní jezero na Marsu

Vědci našli důkazy o tom, co podle nich bylo kdysi bahenním jezerem na Marsu, což by mohlo poskytnout cenná vodítka při hledání známek minulého života na planetě. Studie se zaměřila na Hydraotes Chaos, oblast chaosu na Marsu, která se skládá z hor, kráterů a údolí. Výzkumníci analyzovali snímky pořízené sondou NASA Mars Reconnaissance Orbiter a identifikovali plochou oblast v Hydraotes Chaos, která vykazovala známky sedimentu a bahna vybublávajícího zpod povrchu.

Studie naznačuje, že asi před 3.4 miliardami let se systém akviferů v Hydraotes Chaos porouchal, což vedlo k masivním záplavám, které uložily na povrch velké množství sedimentů. Tento sediment, pokud by byl důkladně prozkoumán, by mohl potenciálně obsahovat biologické znaky minulého života na Marsu. Vědci se domnívají, že sediment v bahenním jezeře vznikl asi před 1.1 miliardou let, tedy dlouho poté, co podzemní voda Marsu pravděpodobně zmizela a planeta se stala nehostinnou.

Vědci doufají, že v budoucnu prozkoumají starověké bahenní jezero dále, aby určili, kdy mohl být Mars obyvatelný a potenciálně hostit život. Ames Research Center NASA vyvíjí nástroj nazvaný EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), který by mohl být použit k testování hornin na biomarkery, zejména lipidy. Existují úvahy, zda vzít EXCALIBR na budoucí misi NASA buď na Měsíc, nebo na Mars, přičemž potenciálním místem přistání tohoto nástroje je Hydraotes Chaos.

Tento výzkum vrhá nové světlo na možnost, že Mars kdysi skrýval život, a zdůrazňuje důležitost dalšího průzkumu a analýzy marťanského terénu. Nabízí vzrušující vyhlídky pro budoucí mise, které se snaží odhalit záhady Marsu a potenciální známky minulého života.

