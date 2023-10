„Zombie“ hvězda uniká z hvězdokupy Hyades

By

Astronomové učinili fascinující objev, když pozorovali dávno mrtvou „zombie“ hvězdu vycházející z hvězdokupy Hyades udivující rychlostí 22,000 XNUMX mil za hodinu. Na rozdíl od pomalých zombií, které obvykle vidíme ve filmech, se tento bílý trpaslík rychle pohybuje vzhledem ke skupince, kterou za sebou zanechal. Vědecká komunita je tímto nálezem nadšená, protože by mohl pomoci vyřešit záhady kolem hvězdokupy Hyades a poskytnout pohled na maximální velikost bílých trpaslíků.

Hvězdokupa Hyades, která se nachází 153 světelných let od Země v souhvězdí Býka, je domovem pouze několika bílých trpaslíků. To je překvapivé vzhledem k tomu, že asi 97 % hvězd v Mléčné dráze se nakonec stane bílými trpaslíky. Astronomové spekulovali, že nepřítomnost bílých trpaslíků v Hyádách by mohla být způsobena ejekcemi způsobenými interakcemi s jinými hvězdokupami nebo masivními oblaky plynu pohybujícími se mezi kupami.

Aby vědci z University of British Columbia prozkoumali tuto teorii, analyzovali data z kosmické lodi Gaia a objevili tři bílé trpaslíky s rychlostmi naznačujícími, že mohli být vyvrženi z Hyád. Jeden z těchto bílých trpaslíků byl obzvláště zajímavý, protože byl 1.3krát hmotnější než Slunce, což naznačuje, že pochází z kupy Hyády.

Tento objev poskytuje cenné poznatky o vzniku bílých trpaslíků a jejich maximální velikosti. Typicky mají bílí trpaslíci hmotnost přibližně 0.6krát větší než Slunce. Tento uprchlý bílý trpaslík je však mnohem hmotnější a mohl by astronomům pomoci určit hranici mezi bílými trpaslíky a jinými typy pozůstatků hvězd.

Bílí trpaslíci se tvoří, když hvězdám dojde vodíkové palivo a jejich jádra se vlivem gravitace zhroutí. Vnější vrstvy se roztahují a vytvářejí nafouklou hvězdu, která nakonec vytvoří planetární mlhovinu. Jádro hvězdy se stává bílým trpaslíkem, kterému brání v dalším kolapsu tlak elektronové degenerace. Bílí trpaslíci se obvykle přibližují nebo překračují hranici Chandrasekhar tím, že tahají materiál z doprovodné hvězdy, což způsobuje výbušné termonukleární reakce na jejich povrchu.

Zdá se však, že tento uprchlý bílý trpaslík Hyades je produktem jediné hvězdy, což z něj činí jedinečný objev a měřítko pro pochopení tvorby bílého trpaslíka. Blízkost kupy Hyády ke Slunci umožňuje podrobné studium starších bílých trpaslíků a vrhá světlo na tento zajímavý astronomický jev.

