Astronomové odhalili záhadný výbuch rádiových vln před 8 miliardami let

Nedávná zpráva od CNN.com odhaluje, že astronomové učinili fascinující objev – odhalení záhadného výbuchu rádiových vln, kterému trvalo neuvěřitelných 8 miliard let, než dosáhlo Země. Tyto rychlé rádiové záblesky (FRB) jsou nejen neuvěřitelně vzdálené, ale také pozoruhodně energické.

FRB jsou intenzivní záblesky rádiových vln, které trvají pouze milisekundy. Jejich původ zůstává z velké části neznámý, ale předpokládá se, že jde o extragalaktické přechodné záblesky rádiových vln. Bylo pozorováno, že některé FRB mají různou dobu trvání, přičemž některé vykazují dílčí vzruchy trvající pouhé mikrosekundy, zatímco jiné mohou přetrvávat několik sekund.

Nejnovější pozorovaný FRB, známý jako FRB 20220610A, byl lokalizován do komplexního systému hostitelské galaxie s hodnotou červeného posuvu 1.016 ± 0.002. Zdroj těchto FRB je již dlouho předmětem spekulací a teorií, přičemž někteří naznačují, že by mohly být výsledkem srážky pulsarů s asteroidy ve vzdálených hvězdných systémech.

Astronomové se při sledování a studiu těchto nepolapitelných kosmických výbuchů spoléhali na radioteleskopy, jako je pole ASKAP v západní Austrálii. Pole ASKAP hrálo klíčovou roli při detekci FRB z června 2022, což výzkumníkům pomohlo určit jeho původ. Následná pozorování pomocí Very Large Telescope Evropské jižní observatoře odhalila, že zdrojová galaxie FRB je starší a dále než jakýkoli jiný dříve objevený zdroj FRB, pravděpodobně je součástí splývající skupiny galaxií.

Vědci z Tokijské univerzity nakreslili zajímavé paralely mezi FRB a přírodními jevy, jako jsou zemětřesení a sluneční erupce. Zatímco FRB vykazují významné rozdíly od slunečních erupcí, sdílejí pozoruhodné podobnosti se zemětřeseními. Toto zjištění podporuje teorii, že FRB jsou způsobeny „hvězdnými otřesy“, ke kterým dochází na povrchu neutronových hvězd. Pochopení chování hmoty s vysokou hustotou a aspektů jaderné fyziky by mohlo výrazně pomoci další studium FRB.

Příčina FRB zůstává záhadou, i když se spekulovalo, že některé z těchto výbuchů by mohly mít mimozemský původ. Převládající teorie však naznačuje, že alespoň některé FRB jsou emitovány magnetary, což jsou neutronové hvězdy s extrémně silnými magnetickými poli.

Je zajímavé, že objev 8 miliard let starého FRB by mohl potenciálně pomoci vyřešit záhadu chybějící hmoty ve vesmíru. Vědci se domnívají, že polovina hmoty, která by dnes ve vesmíru měla existovat, fakticky chybí. Tato „chybějící hmota“ se skládá z baryonů, obyčejné hmoty složené z protonů a neutronů. Jak FRB cestují na obrovské vzdálenosti, jejich záření je rozptýleno touto chybějící hmotou. Změřením vzdáleností k několika FRB mohou být výzkumníci schopni určit hustotu vesmíru a potenciálně lokalizovat jeho chybějící baryonickou hmotu.

Zdroje: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com