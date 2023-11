Ohromující objevy z teleskopu Jamese Webba NASA nabízejí nové pohledy do galaktického centra

Vesmírný dalekohled NASA James Webb Space Telescope opět ohromil astronomy svými výjimečnými schopnostmi, tentokrát poskytl podmanivý pohled na tajemnou oblast vzniku hvězd Sagittarius C (Sgr C) v srdci naší galaxie. Nachází se přibližně 300 světelných let od supermasivní černé díry Sagittarius A ve středu Mléčné dráhy, Sgr C je podívaná 500,000 XNUMX hvězd, se zvláštním zaměřením na sbírku protohvězd, které kradou reflektory.

Na tomto převratném snímku Webbovo bezprecedentní rozlišení a citlivost odhaluje nespočet prvků, které v této oblasti nebyly dosud pozorovány. "Webb odhaluje neuvěřitelné množství detailů, což nám umožňuje studovat formování hvězd v tomto druhu prostředí způsobem, který dříve nebyl možný," řekl Samuel Crowe, hlavní výzkumník a vysokoškolský student na University of Virginia. Tento pozoruhodný poznatek pramení z nedostatku dřívějších infračervených dat a nesmírných schopností Webbova teleskopu.

Jedním z klíčových zjištění je přítomnost masivní protohvězdy o hmotnosti více než 30krát větší než naše Slunce, uhnízděné v této mladé hvězdokupě. I když se mračno obklopující tyto protohvězdy zdá tmavé a řídce osídlené, ve skutečnosti je to jedna z nejhustěji zaplněných oblastí galaxie. Hustota mraku brání světlu z hvězd umístěných za ním a vytváří iluzi prázdnoty.

Webbova Near-Infrared Camera (NIRCam) zachytila ​​rozsáhlé emise ionizovaného vodíku obklopující spodní stranu tmavého mraku v zářivých azurových odstínech. Obrovský dosah této vodíkové oblasti zpochybňuje stávající teorie, protože sahá daleko za to, co bylo dříve pozorováno. Astronomové nyní stojí před fascinujícím úkolem pochopit původ a vliv této rozšířené vodíkové oblasti.

Další fascinující záhada spočívá v rozptýlených a chaotických jehličkovitých strukturách v ionizovaném vodíku, které vyžadují další zkoumání. Rubén Fedriani, spoluřešitel projektu z Instituto Astrofísica de Andalucía ve Španělsku, popisuje galaktické centrum jako „přeplněné, bouřlivé místo“, ve kterém se tyčící plynová mračna tvoří hvězdy, které interagují s okolním plynem prostřednictvím svých výronů, výtrysků. a záření.

Zatímco vědci pokračují v odhalování záhad skrytých v nebeské rozloze, objevy teleskopu Jamese Webba ze srdce naší galaxie nabízejí bezprecedentní příležitosti ponořit se dále do vesmírných tajemství. Galaktický střed, který se nachází pouhých 25,000 XNUMX světelných let od Země, poskytuje astronomům detailní pohled na jednotlivé hvězdy a vrhá světlo na složitý proces vzniku hvězd a jeho závislost na jedinečném kosmickém prostředí. S každým odhalením dláždí Webbův teleskop cestu k hlubšímu pochopení našeho vesmíru.