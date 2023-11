Vesmírný dalekohled NASA James Webb odhaluje tajemství galaktického centra

Vesmírný dalekohled NASA James Webb Space Telescope poskytl bezprecedentní pohled do srdce naší galaxie a odhalil fascinující detaily oblasti tvorby hvězd známé jako Sagittarius C (Sgr C). Tento úžasný snímek ukazuje sbírku protohvězd, které kradou reflektory uprostřed 500,000 300 hvězd sídlících zhruba XNUMX světelných let daleko od Sagittarius A, centrální supermasivní černé díry Mléčné dráhy.

Na rozdíl od všech předchozích pozorování nabízí infračervená data zachycená teleskopem Webb neuvěřitelnou úroveň rozlišení a citlivosti, což vědcům umožňuje poprvé odhalit četné prvky. Samuel Crowe, hlavní vyšetřovatel pozorovacího týmu a vysokoškolský student na University of Virginia, vyjádřil nadšení z nově objevené schopnosti studovat formování hvězd v tomto prostředí. Podle profesora Jonathana Tana, jednoho z Croweových poradců, Webbova odhalení poskytují jedinečnou příležitost otestovat současné teorie vzniku hvězd v extrémních podmínkách galaktického centra.

Jedním z pozoruhodných objevů ve Střelci C je masivní protohvězda, která přesahuje 30krát hmotnost našeho Slunce. Je zajímavé, že hustota oblaku obklopujícího tyto protohvězdy vytváří iluzi méně osídlené oblasti, přestože jde o jednu z nejhustěji zaplněných zón v galaxii. Snímek také zobrazuje menší infračervená tmavá mračna, připomínající prázdnoty plné hvězd, kde se formují nové hvězdy.

Webbův přístroj Near-Infrared Camera (NIRCam) zachytil rozsáhlé emise ionizovaného vodíku obklopující spodní stranu tmavého mraku, zobrazené v živých azurových odstínech. Tato vodíková oblast sahá dále, než se očekávalo, a klade zajímavé otázky o zdrojích jejích energetických fotonů. Kromě toho odborníci zkoumají chaotické jehlovité struktury v ionizovaném vodíku, které se rozptylují do více směrů.

Rubén Fedriani, spoluřešitel z Instituto Astrofísica de Andalucía ve Španělsku, popisuje galaktický střed jako přeplněné a bouřlivé místo, kde plynová mračna tvoří hvězdy a dopadají na okolní plyn svými proudícími větry, výtrysky a zářením.

Jak vesmírný dalekohled Jamese Webba pokračuje v odhalování záhad našeho vesmíru, nově nalezené pochopení galaktického středu nabízí cenné poznatky o složitosti vzniku hvězd a kosmického prostředí. Galaktický střed, který se nachází 25,000 XNUMX světelných let od Země, poskytuje astronomům možnost studovat jednotlivé hvězdy v nebývalých detailech a vrhá světlo na různé procesy vzniku hvězd v různých oblastech galaxie.

