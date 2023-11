Vědci řeší staletí starou záhadu za fialovým kouřem z výbušného zlata

By

Vědci z univerzity v Bristolu konečně odhalili dlouholeté tajemství fialového kouře, který vzniká při výbuchu zlata, první známé vysoce explozivní výbušniny na světě. Toto zjištění znamená vyřešení 400 let staré alchymistické hádanky, která přitahuje výzkumníky po staletí.

Fulminující zlato, sloučenina objevená alchymisty v 16. století, se skládá z různých sloučenin, přičemž primárním zdrojem jeho výbušné síly je amoniak. Je pozoruhodné, že německý alchymista Sebald Schwaertzer v roce 1585 pozoroval zřetelně purpurový kouř vypouštěný tímto výbušným materiálem, což v průběhu let vyvolalo mezi chemiky zvědavost.

Ačkoli chemické složení bouřlivého zlata je známo již nějakou dobu, důvod fialového kouře zůstal záhadou. Zatímco dříve bylo podezření, že na jeho barvě přispěly nanočástice zlata, tato hypotéza postrádala konkrétní důkazy. Nicméně profesor Simon Hall a jeho Ph.D. student Jan Maurycy Uszko z University of Bristol nyní tuto teorii potvrdil.

Aby výzkumný tým prozkoumal, vytvořil bouřlivé zlato a pečlivě odpálil 5mg vzorky na hliníkové fólii. Výsledný kouř sbírali pomocí měděných sítí a analyzovali jej pod transmisním elektronovým mikroskopem. Analýza odhalila přítomnost sférických nanočástic zlata, čímž potvrdila roli zlata při generování záhadného purpurového kouře.

S touto historickou hádankou konečně vyřešenou, profesor Hall a jeho tým nyní plánují použít stejnou metodologii ke studiu vlastností mraků produkovaných jinými kovovými fulmináty, jako je platina, stříbro, olovo a rtuť. Tyto materiály představují zajímavá tajemství, která dosud nebyla odhalena.

Výzkumný dokument s názvem „Explosive Chrysopoeia“ je přístupný na předtiskovém serveru arXiv.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to bouřlivé zlato?

Fulminující zlato je první známá trhavina na světě. Je to sloučenina objevená alchymisty v 16. století, složená především z různých sloučenin, přičemž hlavní roli v její výbušné síle hraje čpavek.

Proč fulminující zlato produkuje fialový kouř?

Po staletí vědci přemýšleli o příčině purpurového kouře, který vzniká při výbuchu zlata. Nedávný výzkum na univerzitě v Bristolu potvrdil, že fialová barva je výsledkem přítomnosti sférických nanočástic zlata v kouři.

Kdo objevil fialový kouř z bouřlivého zlata?

V roce 1585 provedl německý alchymista Sebald Schwaertzer první pozorování purpurového kouře vydávaného bouřlivým zlatem během detonace.

Jaké jsou budoucí výzkumné plány profesora Simona Halla a jeho týmu?

Po vyřešení záhady fialového kouře z rozbouřeného zlata profesor Simon Hall a jeho tým plánují použít svou metodologii ke zkoumání povahy mraků produkovaných jinými kovovými fulmináty, včetně platiny, stříbra, olova a rtuti.

Kde mohu získat přístup k výzkumné zprávě?

Výzkumný dokument s názvem „Explosive Chrysopoeia“ lze nalézt na předtiskovém serveru arXiv (URL: https://arxiv.org/).