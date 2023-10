NASA dnes odhalila blízký přístup k asteroidu 2023 UR1

By

Vědci z NASA pilně sledovali a studovali asteroidy a jejich úsilí vedlo k zajímavému vývoji. Dnes, 21. října 2023, se má asteroid známý jako 2023 UR1 co nejblíže přiblížit k Zemi. Asteroid o průměru 120 stop se k Zemi dostane na vzdálenost asi 834,000 XNUMX kilometrů. I když se to z lidského hlediska může zdát daleko, v oblasti vesmíru je to považováno za relativně blízký přístup.

Astronomové poprvé pozorovali asteroid 2023 UR1 17. října 2023, jen pár dní před jeho největším přiblížením. Poslední pozorování bylo provedeno 19. října. Patří do skupiny asteroidů Apollo, která je známá svými drahami protínajícími Zemi. Stojí za zmínku, že tento asteroid je velký jako letadlo.

Středisko NASA pro studium objektů v blízkosti Země (CNEOS) sleduje trajektorii asteroidu a poskytuje zásadní podrobnosti o jeho přístupu. Asteroid se bude přibližovat kolem Země pozoruhodnou rychlostí 29,557 XNUMX kilometrů za hodinu.

Pokračující úsilí NASA o sledování asteroidů je zásadní pro pochopení těchto kosmických hornin a zmírnění potenciálních rizik. Vesmírná agentura využívá řadu pokročilých dalekohledů a observatoří, jako jsou NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 a Catalina Sky Survey.

Kromě sledování asteroidů se NASA také připravuje na inaugurační průlet asteroidu své sondy Lucy na 1. listopadu. Prvním cílem sondy je asteroid Dinkinesh, který měří méně než půl míle na šířku a nachází se v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Sonda Lucy je na 12leté misi a plánuje navštívit 10 asteroidů, včetně trojských asteroidů na oběžné dráze Jupiteru. Místo toho, aby obíhala asteroidy, bude Lucy provádět průlety, aby shromáždila cenná data.

Oddanost NASA sledování, studiu a průzkumu asteroidů nadále poskytuje cenné poznatky o těchto nebeských objektech a pomáhá zajistit bezpečnost naší planety.

