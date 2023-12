NASA plánuje obnovit provoz Hubbleova teleskopu s vylepšenou přesností gyroskopu

By

NASA oznámila svůj záměr obnovit plné vědecké operace na Hubbleově vesmírném dalekohledu, navzdory nedávným neúspěchům s jedním z jejích směrových gyroskopů. Po chybných měřeních z jednoho z gyroskopů dalekohledu 19. listopadu přešel HST jako preventivní opatření do bezpečného režimu. Přestože jej tým úspěšně uvedl zpět do režimu online, následné problémy donutily teleskop znovu přepnout do bezpečného režimu 21. listopadu a 23. listopadu.

Naštěstí poslední vstup do bezpečného režimu nezpůsobil žádné významné obavy, protože HST může v případě potřeby pracovat pouze s jedním gyroskopem. Tým však pro optimální efektivitu upřednostňuje použití tří. Přesto se NASA rozhodla obnovit teleskop pro vědecké operace pomocí všech tří gyroskopů. Pro zlepšení výkonu budou gyroskopy během pozorování provozovány v režimu s vyšší přesností.

Navzdory více než třem desetiletím provozu a nedávné pozornosti věnované novějším observatořím zůstává HST cenným přínosem pro průzkum obrovského vesmíru. Přestože se v minulosti vyskytly problémy s gyroskopem, observatoř a její přístroje zůstávají stabilní a v dobrém zdravotním stavu, podle prohlášení představitelů NASA.

Hubbleův vesmírný teleskop od svého startu změnil naše chápání vesmíru a byl nápomocný při pořizování dechberoucích snímků hlubokého vesmíru. Jeho pokračující provoz zajistí, že vědci budou mít přístup ke kritickým datům pro další astronomický výzkum a objevy. Navzdory občasnému neúspěchu podtrhuje závazek NASA obnovit a vylepšit funkčnost dalekohledu důležitost jejího poslání rozšířit naše znalosti o vesmíru.

