Nová generace astronautů Seznamte se s prezidentem Bidenem a diskutujte o misi na Měsíc

Shrnutí:

Čtyři astronauti, skládající se ze tří Američanů a jednoho Kanaďana, kteří se chystají obletět Měsíc v rámci mise NASA Artemis II, se setkali s prezidentem Joe Bidenem v Bílém domě. Prezident předvedl měsíční kámen sesbíraný během éry Apolla a vyjádřil svůj závazek k misi. Posádka Artemis II vyjádřila vděčnost za vedení, které umožnilo jejich cestu. Bude to poprvé za 50 let, co se astronauti vydají na Měsíc. Na rozdíl od předchozích misí posádka nepřistane ani se nedostane na oběžnou dráhu Měsíce, ale místo toho obletí Měsíc a vrátí se přímo na Zemi. Start je naplánován na konec roku 2024, následná mise při přistání na Měsíci je plánována na rok následující. Astronauti v současné době procházejí rozsáhlými přípravami a výcvikem, aby zajistili bezpečnou cestu. Nedávno provedli zkoušku šatů, kde cvičili kapslové procedury v Tichém oceánu. Tato mise představuje významný milník, protože zahrnuje kanadského astronauta a je součástí programu Artemis NASA, pojmenovaného po sestře Apolla z mytologie. Kosmická loď posádky prošla kontrolami po loňském zkušebním letu, které odhalily nečekané zuhelnatění a ztrátu materiálu z tepelného štítu. Posádka nicméně zůstává oddána misi a slova prezidenta Bidena znovu potvrzují jejich důvěru v dosažení svého cíle.

Název: Nová generace astronautů se vydává na historickou cestu na Měsíc

Posádka Artemis II, složená z amerických astronautů a kanadského astronauta, se nedávno setkala s prezidentem Bidenem v Bílém domě, kde diskutovali o své nadcházející misi obletu Měsíce. V Oválné pracovně prezident hrdě vystavil měsíční kámen z éry Apolla, který symbolizuje dlouhodobé dědictví vesmírného průzkumu. Toto setkání je známkou závazku prezidenta Bidena k průzkumu vesmíru a jeho podpory programu Artemis.

Na rozdíl od předchozích měsíčních misí posádka Artemis II nepřistane na měsíčním povrchu ani nebude obíhat Měsíc. Místo toho je jejich cílem obletět Měsíc a vrátit se přímo na Zemi. Tato historická cesta, která je naplánována na konec roku 2024, bude první svého druhu za posledních 50 let. Mise posádky slouží jako předehra k následnému přistání na Měsíci jiným týmem naplánovaným na následující rok.

Než se však pustí do tohoto ambiciózního pátrání, posádka se pilně připravuje. Zapojují se do rozsáhlých simulací a spolupracují s Mission Control, aby zajistili jejich bezpečný odlet a návrat. V únoru se posádka zúčastní zkoušky šatů a zažije pohyby kapsle, jak se „houpe“ v Tichém oceánu. Tento zásadní krok zajišťuje, že posádka je dobře připravena na skutečnou misi.

Posádka Artemis II, která se skládá ze zkušených astronautů a kanadského člena, je první měsíční posádkou v rámci programu Artemis NASA. Program si klade za cíl pokračovat v průkopnickém duchu misí Apollo a je pojmenován po sestře Apolla z mytologie.

Zatímco posádka netrpělivě očekává svou cestu, vyšetřování tepelného štítu jejich kosmické lodi může představovat potenciální zpoždění. Loňský zkušební let kolem Měsíce bez členů posádky odhalil nečekané zuhelnatění a ztráty materiálu z tepelného štítu. Tento ochranný štít je životně důležitý pro ochranu kapsle při jejím opětovném vstupu do zemské atmosféry.

Diskuse prezidenta Bidena s posádkou rezonovala v duchu průzkumu a odhodlání. Odkazoval na slavný projev Johna F. Kennedyho z roku 1962 a zdůrazňoval, že velké výzvy by se neměly odkládat. To znovu potvrdilo oddanost posádky svému poslání a její víru v dosažení pozoruhodných výkonů prostřednictvím kolektivního vedení.

S touto novou generací astronautů představuje mise Artemis II důležitou kapitolu v průzkumu vesmíru. Tím, že se lidstvo opět vydává za oběžnou dráhu Země, činí další významný krok k hlubšímu porozumění a objevování vesmíru.