Zářící ve fialové a zelené: Zkoumání záhady fenoménu STEVE

My lidé často věříme, že rozumíme složitosti přírody, jen abychom byli pokořeni jejími tajemnými překvapeními. To je případ úžasných světel, která malují oblohu v odstínech zelené a fialové. I když jsme mohli předpokládat, že tyto éterické stuhy jsou polární záře, nedávné odhalení rozbilo naše předpojaté představy. Dovolte nám, abychom vám představili fenomén známý jako STEVE neboli Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, fialová a zelená světla zdobící severní polokouli nejsou tradiční polární záře. Místo toho jsou výsledkem STEVEovy okouzlující přítomnosti. Tento atmosférický optický jev zaujal v roce 2016 pozornost pozorovatelů a nadšenců polární záře, kteří jej pokřtili jménem Steve. Důkazy však naznačují, že Steveova pozorování mohou sahat až do roku 1705. V té době zůstala jeho skutečná povaha matoucí záhadou, která mnohé zmátla.

Až když se sešli členové facebookové skupiny Alberta Aurora Chasers, fenomén přesně identifikovali a pojmenovali. Steve se nazýval „protonový oblouk“ a byl připisován protonové polární záři. Nadšenci brzy zjistili, že tato hypnotizující světla jsou nejen krásná, ale také projevem nabitých částic ze Slunce interagujících s magnetickým polem Země.

Od svého objevu byl Steve spatřen na různých místech, včetně Spojeného království, Kanady, Aljašky, severních států USA, Austrálie a Nového Zélandu. Tento jev se projevuje jako úzký oblouk táhnoucí se stovky nebo tisíce mil, obvykle zarovnaný východ-západ, a trvá od 20 minut do hodiny. Fascinující je, že Steve je pozorován pouze tehdy, když je přítomna polární záře, i když to není běžná polární záře. Vědci předpokládají, že se skládá z rychle se pohybujícího proudu extrémně horkých částic, známých jako subaurorální iontový drift nebo SAID.

S tím, jak se Země pouští do období zvýšené sluneční aktivity známé jako sluneční maximum, bude přibývat příležitostí být svědky úchvatných nebeských podívaných, jako je Steve. Tento sluneční cyklus nastává přibližně každých 11 let a nabízí divákům možnost obdivovat tato tančící světla i v nižších zeměpisných šířkách. Zatímco Steve je nejlépe pozorován objektivem fotoaparátu, který se jeví jako slabé kondenzační pruhy procházející oblohou, lze jej také vidět pouhým okem, i když snadno přehlédnutelný.

Připojte se k nám a vychutnejte si zázrak a krásu přírodních překvapení, zatímco budeme pokračovat ve zkoumání a dešifrování záhad fenoménu STEVE.

Nejčastější dotazy

Co je fenomén STEVE?

Fenomén STEVE, také známý jako Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, je atmosférický optický jev, který se na obloze jeví jako fialové a zelené pruhy světla.

Kde je STEVE k vidění?

STEVE byl pozorován na různých místech, včetně Spojeného království, Kanady, Aljašky, severních států USA, Austrálie a Nového Zélandu.

Jak dlouho STEVE vydrží?

STEVE obvykle trvá asi 20 minut až hodinu.

Je STEVE typem polární záře?

Přestože je STEVE pozorován v přítomnosti polární záře, nejde o tradiční polární záři. Vědci předpokládají, že obsahuje rychle se pohybující proud extrémně horkých částic nazývaných subaurorální iontový drift neboli SAID.