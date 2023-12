Zhroucení antarktického ledového šelfu zdůrazňuje naléhavost opatření v oblasti klimatu

By

Zatímco se svět připravuje na nadcházející klimatickou konferenci COP28 v Dubaji, nedávná pozorování z Antarktidy slouží jako ostrá připomínka ničivého dopadu klimatické krize. Vědci byli svědky kolapsu ledového šelfu spojeného s ledovcem Cadman na západním Antarktickém poloostrově, takže ledovec zůstal zranitelný vůči oteplujícím se vodám oceánu. Tento výsledný zrychlený ústup znamená znepokojivý trend v dynamice polárního ledu.

Závěry tohoto výzkumu, který byl publikován v Nature Communications, vyplynuly z pečlivé práce mezinárodního týmu složeného z vědců z University of Leeds, Lancaster University, ENVEO, University of Delaware a British Antarctic Survey. Využitím dat z různých satelitních misí, včetně CryoSatu ESA a evropského Copernicus Sentinel-1, byli vědci schopni sledovat významné změny v ledovém šelfu a ledovci v průběhu času.

Jejich analýza odhalila, že mezi listopadem 2018 a květnem 2021 ledovec Cadman ustoupil o ohromujících osm kilometrů poté, co zůstal stabilní téměř padesát let. Tuto rychlou změnu lze přičíst nadprůměrným teplotám oceánské vody kolem západního Antarktického poloostrova v letech 2018–2019.

Oteplující se vody pravděpodobně představují hrozbu pro Cadman Ice Shelf od 1970. let 2000. století. Benjamin Wallis, výzkumník z University of Leeds, který vedl studii, naznačuje, že teplejší vody začaly podkopávat ledový šelf, přičemž významné účinky se začaly projevovat na počátku XNUMX. století. Zvýšené teploty pronikly nejen na povrch, ale také do hlubších vrstev oceánu a potenciálně dosáhly bodu, kde byl ledový šelf uzemněn na mořském dně. Satelitní pozorování od té doby zachytilo toto tání zdola nahoru.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co je to ledový regál?

Odpověď: Ledový šelf je tlustá plovoucí plošina ledu, která se tvoří tam, kde ledovec nebo ledový štít stéká k pobřeží a na hladinu oceánu.

Otázka: Jak ovlivňují ledovce ledovce?

Odpověď: Ledové šelfy poskytují zásadní podporu ledovcům tím, že fungují jako bariéra – opěra – plovoucí na hladině oceánu a někdy kotvící ke dnu oceánu. To zpomaluje tok ledovcového ledu směrem k moři, což pomáhá udržovat stabilitu ledovce.

Otázka: Jaké jsou důsledky kolapsu Cadman Ice Shelf?

A: Zhroucení Cadman Ice Shelf odstranilo zásadní podpůrný systém, který umožnil ledovci vypouštět led do oceánu znepokojivou rychlostí. Tento výzkum zdůrazňuje citlivost antarktických ledovců na změny oceánských teplot a zdůrazňuje potenciál rychlé ztráty ledu v důsledku změny klimatu.

Otázka: Proč je důležité řešit oteplování oceánů?

A: Situace v Antarktidě slouží jako přesvědčivá připomínka naléhavé potřeby řešit oteplování oceánů. Oteplování ohrožuje nejen polární oblasti, ale představuje také rizika pro globální hladiny moří a ekosystémy.

(Zdroj: Nature Communications)