Nová planeta zpochybňuje tradiční chápání planetárního formování

Vědci z Penn State University učinili úžasný objev, který zpochybňuje existující teorie o tom, jak se tvoří planety. Tým našel planetu s názvem LHS 3154b, která je více než 13krát větší než Země, obíhající kolem hvězdy LHS 3154, která je výrazně menší a chladnější než naše Slunce.

Hmotnostní poměr mezi LHS 3154b a její hostitelskou hvězdou je větší než 100krát větší než u Země a Slunce, což z ní dělá největší planetu, která kdy byla objevena, obíhající kolem ultrachladné trpasličí hvězdy. Toto zjištění nechalo planetární vědce zmatené, protože je v rozporu se současnými modely formování nebeských objektů.

Suvrath Mahadevan, profesor astronomie a astrofyziky Verne M. Willaman na Penn State, vyjádřil překvapení nad objevem. Řekl: "Neočekávali bychom, že kolem hvězdy s tak nízkou hmotností bude existovat planeta tak těžká."

Tradiční teorie předpokládají, že po vytvoření hvězdy se plyn a prach, který ji obklopuje, nahromadí a vytvoří protoplanetární disk, který nakonec vede k vytvoření planet po dlouhou dobu. Disk kolem LHS 3154 však postrádá dostatečnou pevnou hmotu, aby podpořil vznik planety jako LHS 3154b.

Výzkumný tým využil k tomuto převratnému objevu Habitable Zone Planet Finder (HPF), specializovaný astronomický spektrograf vyvinutý v Penn State. HPF je navržen tak, aby detekoval planety obíhající kolem chladných hvězd, které pravděpodobně obsahují vodu v kapalném stavu.

Detekce planet obíhajících kolem chladnějších hvězd je snazší než u hvězd, jako je naše Slunce, protože bližší blízkost planet k jejich chladnějším hvězdám generuje v jejich spektrech snadněji detekovatelné signály. Mahadevan přirovnal tento jev k tomu, že je blíže k táborovému ohni, aby získal jeho teplo.

Objev LHS 3154b poskytl jedinečnou příležitost otestovat existující teorie vzniku planet. Mahadevan uvedl: "Přesně k tomu jsme postavili HPF, abychom zjistili, jak nejběžnější hvězdy v naší galaxii tvoří planety - a abychom tyto planety našli."

Toto převratné zjištění zdůrazňuje obrovské množství toho, co je o vesmíru stále neznámé, a vyzývá vědce, aby přehodnotili své chápání složitých procesů za vznikem planet.

Micah Hanks is the Editor-in-Chief and Co-Founder of The Debrief. He can be reached by email at [email protected]. Follow his work at micahhanks.com and on X: @MicahHanks.

Přečtěte si více ve Web Story: Nová planeta zpochybňuje tradiční chápání planetárního formování