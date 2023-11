Novi cambiamenti di prezzi è partenariati presentati da Wahoo è Zwift

Wahoo è Zwift, dui attori principali in l'industria di u ciclismu indoor, anu recentemente fattu alcuni cambiamenti significativi chì anu un impattu à i cunsumatori è l'industria in generale. U cambiamentu più notevuli hè a riduzione permanente di u prezzu per u Wahoo KICKR CORE, unu di i furmatori populari di Wahoo. Precedentemente prezzu à $ 599, avà serà dispunibule per $ 449.

Ma i cambiamenti ùn si fermanu micca quì. Wahoo offre ancu una opzione all-inclusive per u KICKR CORE, chì include una cassetta preinstallata è un abbonamentu di 1 annu à Zwift per $ 599. Inoltre, Wahoo introduce bundle per i so altri prudutti di hardware chì includenu un abbonamentu Zwift di 1 annu. Questa mossa hà u scopu di furnisce i clienti cù più opzioni è funziunalità in a categuria di ciclismo indoor.

Cù questi aghjurnamenti di prezzi, Zwift è Wahoo rivoluzionanu l'esperienza di ciclismo indoor. I cunsumatori ponu avà accede à furmatori di alta qualità à un prezzu più prezzu, rendendu a furmazione indoor più accessibile chè mai.

Mentre chì questi cambiamenti sò senza dubbitu benefizii per i cunsumatori, anu ancu implicazioni per l'industria. Garmin/Tacx è Elite, dui attori maiò in u mercatu di ciclismo indoor, ponu affruntà sfide per via di sta riduzzione di prezzu. Inoltre, u futuru di JetBlack, chì travaglia strettamente cù Zwift in u Zwift Hub One, pare incertu datu u rapidu prugressu di u partenariatu Wahoo / Zwift.

In generale, sti cambiamenti rapprisentanu un cambiamentu significativu in l'industria di ciclismo indoor. I cunsumatori ponu avà gode di furmatori di alta qualità è una gamma più larga di opzioni à prezzi più accessibili, mentre chì i ghjucatori di l'industria devenu adattà è truvà novi modi per cumpete in stu mercatu in evoluzione.

FAQ

Chì ghjè u novu prezzu di u Wahoo KICKR CORE?

U prezzu di u Wahoo KICKR CORE hè statu ridottu permanentemente da $ 599 à $ 449.

Cosa hè inclusu in l'opzione all-inclusive per u KICKR CORE?

L'opzione all-inclusive include una cassetta preinstallata è un abbonamentu di 1 annu à Zwift per $ 599.

Ci sò altri cambiamenti introdotti da Wahoo è Zwift?

Wahoo offre ancu bundle per i so altri prudutti di hardware chì includenu un abbonamentu Zwift di 1 annu.

Chì impattu averà sti cambiamenti nantu à l'industria?

Questi cambiamenti ponu esse sfide per Garmin / Tacx, Elite è JetBlack, postu chì puderanu bisognu di rivalutà e so strategie in risposta à a dinamica di u mercatu in evoluzione.