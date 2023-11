Wahoo è Zwift Annunzianu l'Ajustamenti di u Turbo Trainer, Creendu un Posizionamentu Unicu di u Mercatu

Wahoo è Zwift, duie marche principali in l'industria di u ciclismu, anu fattu aghjustamenti significativi à e so gamme di turbo trainer, marcà un sviluppu intrigante in a so relazione. In una mossa cunnessa, Wahoo hà annunziatu taglii di prezzi permanenti per i so trainers turbo Kickr Core è Kickr Snap, chì offre à i clienti opzioni più accessibili per a furmazione indoor.

Precedentemente à u prezzu di £ 699, u Kickr Core hè avà dispunibule per £ 449.99 cum'è un pruduttu standalone, chì currisponde à u prezzu di Zwift's Hub, un trainer intelligente chì era in u centru di un casu di tribunale di violazione di brevetti trà e duie marche in 2022. Inoltre, Wahoo offre u Kickr Core in bundle cù un abbonamentu di un annu à Zwift per £ 549.99, chì offre un pacchettu seducente per quelli chì cercanu di rinfurzà a so sperienza di furmazione indoor.

Zwift, invece, hà eliminatu u Zwift Hub Classic da a so tenda, lascendu solu l'addestratore intelligente Hub One dispunibule per a compra. Questa mossa, cunfirmata cum'è permanente da Zwift, permette à a marca di simplificà a so offerta di produttu è di fucalizza nantu à u Hub One, chì vene cù l'innovatore Cog and Click kit. U Click hè un shifter wireless Bluetooth à dui buttoni chì furnisce un cambiamentu virtuale cù resistenza regulabile, rinfurzendu l'esperienza di ciclismo indoor.

Cù l'eliminazione di u Hub Classic, hè chjaru chì sia Wahoo sia Zwift scavanu pusizioni uniche di u mercatu. U Kickr Core è u Hub One cunvinceranu in u mercatu, offrendu à i clienti opzioni distinte senza cumpetizione diretta trà e marche.

Per rinfurzà ancu a so cullaburazione, Zwift venderà ancu u Wahoo Kickr Core in u so situ web, espansione a so dispunibilità in diversi mercati. I clienti in i Stati Uniti, u Regnu Unitu, l'UE è u Canada ponu aspittà di truvà u Kickr Core nantu à a piattaforma di e-commerce di Zwift, cù a dispunibilità in Australia è Giappone prestu.

In cunclusione, l'aghjustamenti recenti à e gamme di turbo trainer di Wahoo è Zwift creanu una dinamica di mercatu intrigante. Siccomu e duie marche cuntinueghjanu à innuvà è à cullaburazione, i ciclisti ponu aspittà una sperienza di ciclismo indoor mejorata cù opzioni più accessibili è tecnologicamente avanzate per sceglie.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì sò i turbo trainers ?

I turbo trainers sò dispusitivi utilizati da i ciclisti per cunvertisce e so biciclette regulare in equipaghji di furmazione interni stazionari. Questi furmatori permettenu à i ciclisti di simulà e cundizioni di cavalcata all'aperto è di furmà in casa.

2. Chì ghjè Zwift ?

Zwift hè una famosa piattaforma di furmazione in linea chì combina a realtà virtuale è u ghjocu multiplayer per furnisce una sperienza unica di ciclismo indoor. Permette à i ciclisti di cavalcà è cumpete cù l'altri in un mondu virtuale.

3. Chì ghjè u Kickr Core ?

U Kickr Core hè un trainer intelligente pruduttu da Wahoo. Offre à i ciclisti una sperienza di furmazione interiore realista è immersiva riplichendu a sensazione di cavalcà nantu à a strada.

4. Chì ghjè u Hub One ?

U Hub One hè un trainer intelligente sviluppatu da Zwift. Hè parte di a linea di Zwift di prudutti innovativi di ciclismo indoor è presenta u kit Cog and Click, chì aumenta l'esperienza di cambiamentu durante i passaggi interni.