A frustrazione di i video di YouTube à carica lenta in u navigatore Firefox hà purtatu l'utilizatori à sospettà un attu intenzionale da parte di YouTube. Mentre l'ipotesi iniziali suggerenu prublemi di rendiment è ottimisazione di hardware à a fine di Firefox, più investigazioni anu revelatu una storia diversa.

Sicondu parechji rapporti di l'utilizatori, u prublema pare esse in u codice di l'script polimeru di YouTube. Un Redditor hà scupertu una linea di codice chì introduce un ritardu deliberatu di cinque seconde quandu carica un video di YouTube in Firefox. Stu ritardu pare chì ùn serve micca un scopu fora di causà irritazione à l'utilizatori.

A linea problematica di codice pò esse truvata in u ligame di l'script polimeru:

`setTimeout (funzione () {

c();

a.risolve (1)

}, 5E3);`

Stu codice furzeghja in modu efficace l'utilizatori à suppurtà una attesa di cinque seconde prima di carica u video. Tuttavia, u prublema sparisce quandu si usa uBlock Origin, una estensione di bloccu di publicità. Questa scuperta hà suscitatu a speculazione chì u ritardu deliberatu pò esse un strattu per scoraggià l'usu di i blocchi di publicità.

Questi rapporti di sabotage intenzionale ùn sò micca senza precedente in l'industria tecnologica. L'imprese sò spessu impegnate in tattiche cumpetitive per acquistà un vantaghju in u mercatu. Mentri hè difficiule di pruvà definitivamente intenzioni mali, incidenti cum'è questu suspetti di carburante è scetticismu trà l'utilizatori.

Da avà, YouTube ùn hà micca cummentatu ufficialmente nantu à queste allegazioni. Ch'ella sia intenzionale o micca, u prublema di ritardu di cinque seconde serve cum'è un ricordu di a battaglia constante trà e cumpagnie di navigatore è i fornitori di cuntenutu per ottimisà u rendiment, aumentà a basa di l'utilizatori è maximizà i rivenuti.

Spietenu FAQ (FAQ)

Pò esse risoltu u prublema di carica lenta senza aduprà un cambiatore di l'Agente d'Usuariu?

Iè, una altra soluzione suggerita da l'utilizatori hè di installà uBlock Origin, una estensione di bloccu di publicità. Sembra chì l'usu di uBlock Origin risolve u prublema di i video di YouTube à carica lenta in Firefox.

Ci hè una dichjarazione ufficiale da YouTube in quantu à queste allegazioni?

À u mumentu di a scrittura, YouTube ùn hà micca publicatu alcun cumentu ufficiale o dichjarazione chì indirizza a rallentazione intenzionale di YouTube in Firefox.

Sò prublemi di rendiment intenzionale cumuni trà e cumpagnie di navigatore è i fornituri di cuntenutu?

L'allegazioni di prublemi di rendiment intenzionale sò sorgiti in u passatu, chì indicanu chì e tattiche cumpetitive ùn sò micca pocu cumuni in l'industria tecnologica. L'imprese ponu impiegà diverse strategie per acquistà un vantaghju in u mercatu o prumove i so prudutti o servizii.