Carte PayPal Avà Compatibili cù Apple Pay

I carte di debitu è ​​di creditu di PayPal ponu avà esse aghjuntu à l'app Apple Wallet, chì permette à l'utilizatori di utilizà u serviziu di pagamentu mobile Apple Pay. Ci hè dui metudi per aghjunghje carte PayPal à l'app. Prima, l'utilizatori ponu apre l'app PayPal per iOS è selezziunate u banner "Paga cù u vostru iPhone" in a pagina iniziale, chì li reindirizzerà à l'app Apple Wallet. Da quì, i carte PayPal ponu esse aghjuntu. In alternativa, l'utilizatori ponu apre l'app è appughjà l'icona più in l'angulu superiore dirittu per seguità l'istruzzioni per aghjunghje e carte di creditu o debitu PayPal à l'app Wallet.

Una volta aghjunte, e carte PayPal ponu esse scelte per trattà e transacciones fatta cù Apple Pay. Hè impurtante à nutà chì Apple conserva 0.15% di u valore di a transazzione, vale à dì chì per ogni $ 100 spesi via Apple Pay, Apple mantene 15 centesimi.

A decisione di PayPal di include u supportu Apple Pay vene dopu à l'altri carte di servizii bancari è finanziarii chì sò digià integrati cù Apple Pay. Stu ritardu pò forse vene da u scetticismu iniziale di PayPal nantu à i benefici di attivà a cumpatibilità Apple Pay. In ogni casu, cù questu annunziu recente, hè chjaru chì ogni riservazione tenuta da PayPal hè stata superata.

Definizione:

PayPal: Una piattaforma di pagamentu in linea chì permette à l'individui è l'imprese di fà pagamenti è di trasferisce soldi in modu sicuru per Internet.

App Apple Wallet: Una applicazione di portafogli digitale sviluppata da Apple chì permette à l'utilizatori di almacenà è gestisce diversi metudi di pagamentu, carte di fidelizazione, carte d'imbarcu è più nantu à i so dispositi Apple.

Apple Pay: Un serviziu di pagamentu mobile è di portafogli digitale sviluppatu da Apple Inc. chì permette à l'utilizatori di fà pagamenti cù i so dispositi Apple, cum'è iPhones è Apple Watches, à i rivenditori participanti.

