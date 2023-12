U novu Xiaomi 14 Ultra hà un sensore di fotocamera rivoluzionariu

By

Xiaomi, u famosu fabricatore di smartphones cinese, hè tornatu à rivoluzionarà u campu di a fotografia mobile cù u so prossimu dispositivu flagship, u Xiaomi 14 Ultra. Cum'è cunfirmatu da u famosu leaker Digital Chat Station nantu à a piattaforma di rete suciale chinesa Weibo, u smartphone presenterà un sensoru di camera principale innovatore cù una apertura variabile, chì varieghja da f / 1.6 à f / 4 secondu e cundizioni di illuminazione.

Stu sensoru di càmera innovativu marca una partenza significativa da l'offerte precedenti di Xiaomi, è hè previstu di rinfurzà e capacità di fotografia di Xiaomi 14 Ultra. U dispusitivu serà equipatu cun un totale di quattru camere posteriori, ognuna chì vanta una impressionante risoluzione di 50 MP. Tuttavia, hè a lente primaria chì si distinguerà veramente, chì permette à l'utilizatori di catturà foto stupendenti in diversi scenarii di illuminazione.

Comparatu à u so predecessore, u Xiaomi 13 Ultra, chì puderia cambià solu trà duie aperture fissi, l'apertura regulabile di Xiaomi 14 Ultra apre un mondu sanu novu di pussibulità di fotografia. Stu sviluppu avvicina u dispusitivu in linea cù u Xiaomi 14 Pro recentemente annunziatu, chì offre una gamma di apertura simili.

In più di a camera rivoluzionaria, i rumuri suggerenu chì u Xiaomi 14 Ultra hà un pannellu posteriore di vetru, cum'è vistu in i prototipi attuali chì Xiaomi prova. Tuttavia, vale a pena nutà chì a cumpagnia pò ancu cunsiderà offre una varianti cù una spalle di pelle sintetica, simili à ciò chì anu fattu cù u Xiaomi 13 Ultra.

Mentre i dettagli riguardanti a visualizazione di u smartphone, a RAM è e cunfigurazioni di almacenamiento internu restanu micca divulgati, hè cunfirmatu chì Xiaomi 14 Ultra serà alimentatu da l'ultimu chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 è eseguisce nantu à u novu sistema operatore di Xiaomi, HyperOS. In quantu à a so dispunibilità glubale, ùn hè micca sicuru se Xiaomi sceglierà di liberà u dispusitivu in una grande scala fora di a Cina, cum'è anu fattu cù mudelli di punta.

Cù a so tecnulugia di camera d'avanguardia è i putenti internu, u Xiaomi 14 Ultra prumetti di ridefinisce i limiti di a fotografia di smartphone, stabilendu un novu benchmark per i dispositi emblematici in l'industria.

Dumande dumandatu Spissu

Chì ghjè a gamma di apertura di u sensoru di a camera principale in u Xiaomi 14 Ultra?

U sensoru di a camera principale in u Xiaomi 14 Ultra presenta una apertura variabile, chì varieghja da f / 1.6 à f / 4 secondu e cundizioni di illuminazione.

Quante fotocamere posteriori hà u Xiaomi 14 Ultra?

U Xiaomi 14 Ultra hè dotatu di un totale di quattru fotocamere posteriori, ognuna chì vanta una risoluzione di 50 MP.

L'Xiaomi 14 Ultra averà una volta in vetru o finta pelle?

I mudelli prototipi suggerenu chì u Xiaomi 14 Ultra avarà un pannellu posteriore di vetru, ma Xiaomi pò ancu offre una variante cù un retro in pelle sintetica, simili à u so predecessore.

Chì chipset alimenterà u Xiaomi 14 Ultra?

U Xiaomi 14 Ultra serà alimentatu da u chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Qualessu sistema operatore funziona u Xiaomi 14 Ultra?

U Xiaomi 14 Ultra hà da eseguisce nantu à u novu sistema operatore annunziatu di Xiaomi, HyperOS.