U Boss Xbox Phil Spencer s'indirizza se Elder Scrolls 6 serà Xbox Esclusivu

In una recente intervista, Phil Spencer, u capu di i ghjoculi in Microsoft, hà indirizzatu a quistione di se The Elder Scrolls 6 serà una Xbox esclusiva. Dopu a liberazione di Starfield, l'ultimu ghjocu di Bethesda Game Studios, hè statu cunfirmatu chì u so prossimu prughjettu serà una nova entrata in a longa serie RPG di fantasia.

Starfield hè attualmente dispunibule nantu à Xbox Series X / S, PC (Windows è Steam), è u serviziu di abbonamentu di Microsoft Game Pass. Hè da nutà chì questu hè a prima liberazione di Bethesda Game Studios da quandu Microsoft hà acquistatu a so sucietà matri, ZeniMax Media, in 2021. Tuttavia, Starfield ùn hè micca dispunibule nantu à cunsole PlayStation, è u listessu serà veru per un prossimu ghjocu Indiana Jones publicatu. di Bethesda Softworks.

In l'intervista, Phil Spencer hà dichjaratu chì Microsoft guarda ogni ghjocu nantu à una basa di casu per casu quandu decide di l'exclusività. Hà enfatizatu u scopu di a cumpagnia di rende i so ghjochi dispunibuli in diverse piattaforme, cumprese console Xbox, PC, è ghjoculi in nuvola nantu à i dispositi abilitati per u web. Offrendu à i ghjucatori a scelta di cumu volenu ghjucà è custruisce a so biblioteca di ghjochi, Microsoft hà da scopu di ghjunghje à milioni di ghjucatori.

Mentre Spencer avia digià insinuatu chì Elder Scrolls 6 era esclusivu à Xbox, hà ancu dettu chì hè ancu troppu prestu per determinà e piattaforme per un ghjocu chì hè più di cinque anni di distanza. Todd Howard, u direttore di Starfield è Elder Scrolls 6, avia inizialmente dichjaratu chì era difficiule d'imaginà chì l'ultime hè stata liberata solu per e plataforme Xbox. Tuttavia, Howard hà ricunnisciutu recentemente chì l'esclusività di a console Xbox di Starfield hà risultatu in un pruduttu megliu.

Sicondu Pete Hines, u capu di a publicazione in Bethesda, Elder Scrolls 6 hè in u sviluppu iniziale, è i fanali ùn deve micca aspittà d'aghjurnamenti significativi finu à uni pochi anni dopu à u lanciu di Starfield.

In generale, mentre l'esclusività di Elder Scrolls 6 ùn hè micca stata cunfirmata ufficialmente, l'approcciu di Microsoft per liberà ghjochi nantu à parechje piattaforme è furnisce à i ghjucatori una scelta suggerisce chì u ghjocu pò esse dispunibule fora di e console Xbox.

