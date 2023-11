A Cumpagnia di Social Media di Elon Musk presenta una demanda per accusazioni di cuntenutu nazi

A cumpagnia di e social media di Elon Musk, X, hà presentatu una querela contr'à Media Matters for America è unu di i so membri di u staffu, sughjendu chì un rapportu d'investigazione publicatu hà falsamente dichjaratu chì u cuntenutu nazista correva nantu à l'app X à fiancu di publicità di e grandi corporazioni. A demanda cerca danni senza specificazione è un ordine per Media Matters per sguassà l'articulu.

A demanda vene dopu chì u Procuratore Generale di Texas Ken Paxton hà annunziatu una investigazione in Media Matters per una eventuale attività fraudulenta. Paxton hà dichjaratu ch'elli stanu esaminendu attentamente u prublema per assicurà chì u publicu ùn hè micca statu ingannatu da l'urganisazioni radicali di manca.

L'avucatu generale di Missouri Andrew Bailey hà ancu manifestatu interessu in a materia. A demanda, chì hè stata presentata in tribunale federale in Fort Worth, Texas, allega chì a rappresentazione di Media Matters di l'app X hè ingannosa perchè ùn riflette micca accuratamente ciò chì l'utilizatori tipici vedenu.

X dichjara chì Media Matters hà fattu deliberatamente l'imaghjini affiancati chì raffiguranu i posti di l'annunciatori accantu à u cuntenutu estremistu per dannà a vendita di publicità di X. Tuttavia, u presidente di Media Matters, Angelo Carusone, hà rinunziatu u prucessu cum'è un tentativu frivulu di fà silenziu i critichi di X, affirmannu chì u situ web hè daretu à i so rapporti.

A demanda palesa un cunflittu crescente chì implica Musk, i critichi di X, è a relazione turbulenta di a cumpagnia cù i publicitari. A settimana passata, Musk hà fattu rimarche cuntruversu nantu à X chì abbracciavanu una teoria di cuspirazione ritenuta antisemita. Media Matters hà publicatu u so rapportu u ghjornu dopu, dannendu ancu a reputazione di X mettendu in risaltu a prisenza di i posti nazisti à fiancu di publicità di cumpagnie prominenti.

X hà vistu un numeru di publicitari mette in pausa a so spesa nantu à a piattaforma in risposta à u rapportu. Questi annuncianti include Comcast è NBCUniversal. A demanda dice chì Media Matters hà intenzionalmente interferitu cù i cuntratti trà X è i so publicitari, disprezzatu X cù falsi dichjarazioni, è interferiscenu illegale cù relazioni cummerciale.

Hè impurtante di nutà chì X è Musk ùn disputanu micca l'esistenza di u cuntenutu nazista nantu à l'app, cù Musk chì difende a so prisenza cum'è una manifestazione di libertà di parlà. Tuttavia, X hà dichjaratu chì u rapportu di Media Matters ùn hà micca rapprisintatu accuratamente l'esperienza d'utilizatore tipica di l'app.

1. Chì ghjè X ?

X hè una cumpagnia di social media fundata da Elon Musk.

2. Chì ghjè Media Matters per l'America ?

Media Matters for America hè una urganizazione progressiva di vigilanza.

3. Perchè X hà fattu una demanda ?

X hà presentatu una querela contr'à Media Matters for America è unu di i so membri di u so staffu per l'allegazioni di falsi raporti riguardanti u cuntenutu nazista nantu à l'app X.

4. Chì sò i rivindicazioni legali fatti da X in u prucessu ?

A demanda accusa interferenza intenzionale cù cuntratti, falsi dichjarazioni, è interferenza illegale cù relazioni cummerciale.

5. Cumu X hà rispostu à u prucessu ?

X hà ricunnisciutu l'esistenza di materiale nazi in l'app, ma l'hà difesu cum'è una forma di discorsu liberu.