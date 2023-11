Breaking News: X Messaging Platform Files Processe Against Media Watchdog Group

In una maravigliosa svolta di l'avvenimenti, X, a rinumata piattaforma di messageria, hà presentatu una demanda contr'à u gruppu di vigilanza di i media Media Matters. A demanda dice chì Media Matters hà difamatu X dopu avè publicatu un rapportu chì dichjara chì l'annunzii per e marche maiò sò stati affissati à fiancu à i posti chì prumove u nazismu.

Stu rapportu, publicatu ghjovi, hà suscitatu indignazione è hà incitatu IBM, Comcast è altri publicitari à ritirà i so annunci da a piattaforma. A reazione contr'à X hè cresciuta dapoi a so acquisizione da Musk per un enorme $ 44 miliardi in uttrovi 2022, postu chì l'annunciatori manifestanu preoccupazioni per i posti cuntruversi è i licenziamenti di l'impiegati destinati à muderà u cuntenutu.

U sabbatu, Musk hà pigliatu à e social media per annunzià i piani di X per lancià una demanda "termonucleare" contr'à Media Matters è altri chì anu collud in ciò chì hà qualificatu cum'è un "attaccu fraudulente" à a cumpagnia.

Malgradu a cuntruversia, a CEO di X, Linda Yaccarino, hà assicuratu l'impiegati in una nota dumenica chì a cumpagnia hà combattu attivamente l'antisemitismu è a discriminazione. Yaccarino hà ricunnisciutu chì certi publicità anu temporaneamente pausa i so investimenti dopu à u rapportu, ma hà enfatizatu chì X avia fattu chjaru u so impegnu à a prutezzione di sicurità.

U presidente di Media Matters, Angelo Carusone, hà difesu u rapportu di a so urganizazione in una recente entrevista cù Reuters. Carusone hà dichjaratu chì i risultati di l'associazione senza prufittu cuntraditevanu direttamente l'affirmazioni di X chì avia implementatu misure di sicurezza per impediscenu l'annunzii di apparissi vicinu à u cuntenutu dannosu. Carusone hà evidenziatu a prisenza di l'annunzii à fiancu à u cuntenutu naziunalistu biancu, chì suggerenu chì u sistema di X ùn funziona micca cum'è duverebbe.

Questa disputa legale trà X è Media Matters hà purtatu l'attenzione à e sfide affrontate da e plataforme di messageria in mantene a sicurezza di a marca è in a lotta contru à l'odiu. Quandu u casu si sviluppa, l'implicazioni per l'imprese è l'annunciatori restanu incerte.