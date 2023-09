I scientisti chinesi anu ottinutu un avanzatu significativu da a crescita di i reni chì cuntenenu cellule umane in embrioni di porcu. Stu sviluppu rivoluzionariu, chì puderia potenzialmente alleviare a carenza di organi per u trasplante, hè statu publicatu in a rivista Cell Stem Cell. In ogni casu, u studiu hà suscitatu preoccupazioni etiche, postu chì alcune cellule umane sò state truvate ancu in u cervellu di i porchi.

I circadori, da l'Istituti di Biomedicina è Salute di Guangzhou, anu miratu i rini per via di a so prominenza in a medicina umana cum'è unu di i primi organi à sviluppà è u più cumunimenti trasplantati. L'autore anzianu Liangxue Lai hà dichjaratu chì i tentativi precedenti di cultivà l'organi umani in i porchi anu fallutu, rendendu stu successu notevuli.

Stu approcciu difiere da i recenti scontri d'altu prufilu in i Stati Uniti, induve l'organi di porcu geneticu mudificatu sò stati trasplantati cù successu in l'omu. Invece, i scientisti chinesi anu descrittu u so travagliu cum'è un passu pioniere in a bioingegneria di l'organi. U squadra hà utilizatu l'editazione di u genu CRISPR per sguassà dui geni necessarii per a furmazione di reni in embrioni di porcu, creendu un "niche". Dopu anu introduttu cellule staminali pluripotenti umani in l'embrioni, chì si sviluppanu in reni funziunanti cù 50-60% di cellule umane.

Ancu s'è a prisenza di e cellule umane in u cervellu di porcu suscite preoccupazioni, sta ricerca hè una tappa impurtante. Tuttavia, assai sfide anu da esse affruntate prima chì stu esperimentu pò diventà una suluzione viable. I scientisti prughjettanu d'ottimisà a so tecnulugia per l'usu in u trasplante umanu, ma ci sò limitazioni, cum'è e cellule vascular derivate da u porcu in i rini chì puderanu guidà à u rifiutu. A squadra hà ancu intenzione di sviluppà più i reni è di scopra a crescita di altri organi umani, cum'è u core è u pancreas, in i porchi.

In riassuntu, i scientisti chinesi anu ottinutu un primu mondu cun successu in crescita di i reni chì cuntenenu cellule umane in embrioni di porcu. Mentre chì sta scuperta suscite preoccupazioni etiche, presenta ancu una direzzione promettente per affruntà a carenza di donazione d'organi. U squadra di ricerca hà pensatu à superà e sfide esistenti è ottimisà a tecnulugia per u putenziale usu in u trasplante umanu.

Fonti:

- Cell Stem Cell (journal), "Embrione di porcu cù ureteri Funzionalmente Maturi Derivati ​​da Cellule Staminali Pluripotenti Umane" - Link micca furnitu