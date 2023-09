A donna parla di una decennia di dolore dopu a chirurgia di a rete pelvica

Una donna hà parlatu di "l'infernu" chì hà patitu per più di una dicada dopu a chirurgia di a rete pelvica realizata da un chirurgu di Bristol chì hè attualmente affruntatu à una audizione di mala conducta. Jennifer Hill, 74 anni, hè unu di più di 200 pazienti chì u North Bristol NHS Trust hà ammissu chì anu patitu "dannu" per via di una cirurgia innecessaria di u pianu pelvicu cù a rete artificiale realizata da u duttore Anthony Dixon. A Sra Hill hà subitu a cirurgia in 2012 è dinò in 2016, è hà avutu anni di traumu è un impattu significativu in a so vita.

U duttore Dixon, un chirurgu pelvicu di u Regnu Unitu, hà utilizatu una rete artificiale per alzà l'intestione prolapsata, una tecnica cunnisciuta cum'è rectopessi di maglia ventrale laparoscopica (LVMR). Hà realizatu l'operazioni in l'Hospital Southmead, è ancu in l'Hospital Spire, induve i pazienti NHS sò spessu riferiti per trattamentu. A Sra Hill hè stata cunsigliata per vede u duttore Dixon da un gastroenterologu in Spire Hospital per u so sindromu di l'intestione irritabile (IBS), ma in seguitu hà diagnosticatu cun prolapse rectale è vaginale. Dopu à a cirurgia, i so sintomi anu aggravatu.

A Sra Hill hè stata lasciata cù danni à i nervi, prublemi di l'intestione in corso, difficultà per dorme è manghjà, dulore severu, è a necessità di irrigazione colonica parechje volte à ghjornu. Hè stata incapaci di fà sessu dapoi l'operazioni per via di u dulore. A Sra Hill spera chì parlendu di e so sperienze è dendu evidenza à l'audizione di malconducta, guadagnerà una certa chiusura è furnisce cunsulazione à l'altri in pusizioni simili.

Una rivista da u North Bristol NHS Trust publicata l'annu passatu hà truvatu chì i pazienti 203 chì anu sottumessu a cirurgia LMVR da u duttore Dixon trà 2007 è 2017 avissiru esse offrittu trattamentu alternativu prima di procederà à a cirurgia. Linda Millband, capu naziunale di l'azzioni di gruppu di negligenza clinica in Thompsons Solicitors, sustene circa 100 ex malati di maglia di u duttore Dixon. Ella crede chì l'audizione si concentrerà nantu à s'ellu ci era un accunsentu adattatu, se trattamenti alternativi sò stati offerti, è se i pazienti sò stati infurmati bè nantu à i risichi di a chirurgia.

Definizione:

- Pelvic Mesh: Un dispositivu medicale utilizatu per sustene l'organi in a regione pelvica, spessu usatu in prolapsus di l'organu pelvicu o chirurgia di incontinenza urinaria di stress.

- Rectopessi Ventral Mesh Laparoscopic (LVMR): Una tecnica chirurgica chì usa una rete artificiale per elevà l'intestione prolapsed.

- Prolapsed Bowels: Una cundizione induve u rectum s'affonda o esce da a vagina o l'anu.

- Cunsigliu Medicu Generale (GMC): Un corpu regulatori incaricatu di mantene e norme di a pratica medica in u Regnu Unitu.

- Serviziu Naziunale di Salute (NHS): U sistema di assistenza sanitaria finanziatu publicamente in u Regnu Unitu.

