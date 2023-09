U New York Liberty di WNBA Collabora cù Xbox per a Corte à tema Starfield

A Libertà di New York, una squadra di basket di donna prufessiunale in a WNBA, hà assuciatu cù Xbox per creà un tribunale unicu in tema di Starfield. In una cullaburazione trà sport è ghjoculi, u disignu di u tribunale presenta u culore distintivu di l'arcubalenu di Starfield in a chjave è i loghi Starfield vicinu à a linea media. U tribunale serà applicatu à u Barclays Center per u ghjocu di a Libertà contr'à i Los Angeles Sparks è i Washington Mystics. Questu marca a seconda volta chì a Libertà hà assuciatu cù Xbox per un tribunale d'inspirazione di video game, ma a prima volta hè specificamente basatu nantu à un ghjocu.

U CEO di New York Liberty, Keia Clarke, hà manifestatu eccitazione per a cullaburazione, dicendu: "Semu fieri di cuntinuà a nostra cullaburazione premiata cù Xbox chì mostra un altru tribunale secundariu primu di u so tipu è u lanciu globale di Starfield". Clarke hà ancu evidenziatu l'uppurtunità di ghjunghje è impegnà cù novi fans mentre creanu sinergia trà a WNBA è e cumunità di ghjoculi. Bethesda Studios, u sviluppatore daretu à Starfield, hà liberatu u ghjocu assai attesu u 6 di settembre per Xbox Series X / S, PC via Windows, Steam è Game Pass.

U capu di Xbox Phil Spencer hà revelatu chì Starfield avia digià superatu un milione di ghjucatori simultanei in u so ghjornu di lanciamentu ufficiale. Sta cullaburazione trà New York Liberty è Xbox mostra micca solu l'intersezzione di sport è ghjoculi, ma ancu allinea cù tappe storichi per i dui lati. Cù a liberazione di Starfield, chì hè u più grande ghjocu video di Bethesda Studios in più di una dicada, è a Libertà di New York chì sperimenta a so megliu stagione in a storia di a franchise, u partenariatu signalà un tempu eccitante per e duie urganisazioni.

