Venticinque anni sò passati da u lanciu di u modulu Zarya, chì marca u principiu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). Mentre l'ISS cuntinueghja à invechjà, ci sò dumande nantu à a so longevità è i piani di a NASA per u futuru. Mentre chì assicura una presenza umana cuntinuu in l'orbita di a Terra bassa hè di primura, a NASA cunsidereghja una transizione da stazioni spaziali operate da u guvernu à operate cummerciale.

U pianu attuale di a NASA hè di uperà l'ISS, s'ellu hè fattibile, finu à u 2030. Al di là di questu, a speranza hè di avè l'imprese privati ​​​​piglià i redini è stabiliscenu e so propie facilità in l'orbita bassa di a Terra. A NASA poi affittarà u tempu nantu à queste stazioni operate cummerciale per accoglie astronauti di diverse nazioni, è ancu turisti spaziali.

Tuttavia, a preoccupazione avà hè se e strutture private seranu operative da u 2030, putenzialmente purtendu à una lacuna di capacità. Stòricamente, tali lacune anu causatu scontri in u volu spaziale umanu, cum'è vistu durante a pausa trà a missione finale Apollo è l'avventu di u Space Shuttle, è più recentemente, prima chì u Crew Dragon di SpaceX entri in serviziu. Sta volta, a NASA pare esse in una pusizioni megliu cù parechji veiculi di l'equipaggiu à a so dispusizione.

A sfida ùn si trova micca in i veiculi, ma in a determinazione induve andaranu queste navi spaziali. A NASA hà cullaburatu cù diverse cumpagnie, cumprese Axiom Space, Blue Origin è Voyager Space, per sviluppà destinazioni cummerciale in orbita bassa terrestre (CLD). L'agenzia hà u scopu di cuncessione di cuntratti per queste stazioni private per u 2026.

Tuttavia, a vera quistione hè se queste cumpagnie ponu scuntrà i tempi ambiziosi è i limiti finanziarii. Custruì è lanciari una stazione spaziale hè un sforzu cumplessu chì esige tempu è investimentu sustanziali. Mentre chì una lacuna in l'orbita bassa di a Terra ùn seria micca ideale, Phil McAlister, direttore di a Divisione di Volu Spaziale Commerciale di a NASA, hè apertu à a pussibilità s'ellu porta à una suluzione à longu andà. Ellu suggerisce chì sfruttà i veiculi di l'equipaggiu esistenti, cum'è Crew Dragon è Starliner, puderia mitigà parzialmente l'impattu di una lacuna potenziale.

Una di e sfide di u futuru di stazioni spaziali cummerciale hè u finanziamentu. Cume u guvernu di i Stati Uniti stringe u so budgetu, i taglii di u budget federale sò previsti, chì puderanu affettà i piani di a NASA. Malgradu e sfide inerenti, l'obiettivu hè di assicurà una transizione senza saldatura à stazioni operate cummerciale è apre a strada per una nova era di l'esplorazione spaziale.

Spietenu FAQ (FAQ)

- Chì ghjè a Stazione Spaziale Internaziunale ?

A Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hè una stazione spaziale abitabile in orbita bassa di a Terra, operata cumuna da a NASA, Roscosmos, ESA, JAXA è CSA. Serve cum'è un laboratoriu per a ricerca scientifica è a cooperazione internaziunale in l'esplorazione spaziale.

- Perchè a NASA cunsidereghja a transizione à stazioni spaziali operate cummerciale?

A NASA hà u scopu di sustene una presenza umana cuntinua in l'orbita di a Terra bassa mentre esplora novi frontiere in u spaziu. A transizione à stazioni spaziali operate cummerciale permetterà à a NASA di fucalizza e so risorse in missioni più ambiziose, mentre chì e cumpagnie private ripiglià l'operazioni di rutina in l'orbita bassa di a Terra.

- Chì sò e sfide in u sviluppu di stazioni spaziali cummerciale?

Custruì è lanciari una stazione spaziale hè un compitu monumentale chì richiede una pianificazione, finanziamentu è coordinazione estensiva. L'imprese private facenu a sfida di scuntrà i tempi stretti è e limitazioni finanziarie mentre assicurendu a sicurità è a funziunalità di e so stazioni. Inoltre, assicurà un finanziamentu adattatu per questi sforzi hè cruciale per u so successu.

- Cume un potenziale gap in l'orbita di a Terra bassa impactarà a ricerca è l'esplorazione?

Mentre chì una lacuna in l'orbita di a Terra bassa ùn hè micca desiderata, a NASA crede chì ùn saria micca catastròficu s'ellu era relativamente curtu. L'agenzia puderia utilizà i veiculi di l'equipaggiu esistenti, cum'è Crew Dragon è Starliner, per minimizzà l'impattu nantu à l'attività di ricerca. Tuttavia, hè essenziale per strive per una transizione senza saldatura per prevene disrupzioni in u prugressu scientificu è a cullaburazione internaziunale.

- Chì ghjè u timeline per a transizione à stazioni spaziali operate cummerciale?

A NASA hà u scopu di cuncessione di cuntratti per destinazioni cummerciale di l'orbita bassa di a Terra (CLD) à e cumpagnie private da 2026. Tuttavia, a prontezza di queste facilità è u so status operativu per 2030 restanu incerta. Hè un paisaghju in evoluzione chì dipende da parechji fatturi, cumpresi finanziamentu, avanzamenti tecnologichi è esigenze regulatori.