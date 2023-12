Una recente volta di precipitazioni matinali generalizate, cù un mischju invernale à u nordu è a pioggia in altrò, hè prevista per diminuisce à meziornu. À mesure que les températures de la surface s'élèvent au-dessus de zéro, les précipitations se transformeront en pluies éparses. A pioggia persisterà tutta a sera, ma un mudellu principarmenti seccu hè anticipatu à partesi di u marcuri.

Tuttavia, ci hè un ligeru cooldown in a temperatura mentre andemu versu a mità di a settimana, cù i massimi chì cadenu à i 40 s. Fortunatamente, i venti rafficati accumpagnaranu stu trattu seccu, purtendu una tendenza di riscaldamentu è spinghjenu i massimi sopra à a media à a mità di l'anni 50 u ghjovi è u venneri.

A previsione di u weekend indica u ritornu di a pioggia u sabbatu matina per via di un sistema di tempesta potente. Siccomu e tampiratura si stende nantu à u latu più caldu, righjunghjendu a mità di l'anni 50 in u dopu meziornu, a più forte precipitazione hè prevista à a sera, cù una probabilità di timpeste.

Ci hè sempre una certa incertezza in quantu à u timing di u passaghju frontale da a fine di u sabbatu à dumenica, chì determinerà se u tipu di precipitazione cambia da a pioggia à a neve. In u risultatu, hè cunsigliatu di seguità a previsione da vicinu per qualsiasi cambiamenti chì ponu influenzà i piani di u weekend.

In generale, i mudelli di u clima cambiante portanu variazioni in a previsione, cù una mistura di pioggia è cundizioni invernale in certi spazii. Hè essenziale per stà infurmatu è preparatu per questi cambiamenti per assicurà un weekend sicuru è piacevule.

Leghjite più in a Storia Web: U cambiamentu di i mudelli climatichi portanu variazioni in a previsione di u weekend