Un Standard Universale: L'Impurtanza di a Materia per i Dispositivi Smart Home

Avè una casa intelligente pò esse cunvene è satisfacente, ma spessu vene cù u fastidiu di trattà cù e diverse norme per parechji dispositi. Questu significa parechje hubs, app è prucessi complicati di installazione. Matter, un novu standard di tecnulugia per i dispositi intelligenti di casa, hà da scopu di risolve stu prublema furnisce un standard universale chì tutti i dispositi ponu aderisce.

In una cunfigurazione di casa intelligente, pudete avè lampadine da una cumpagnia, tappi da un'altra, un sistema d'irrigazione di una marca diversa, è climatizzatori da un altru. Ciascunu di sti prudutti pò esse bisognu di u so propiu hub è app, è ponu utilizà diverse norme di cunnessione cum'è Zigbee, Z-wave è Ha-low. Questa installazione frammentata pò esse inconveniente è confusa per l'utilizatori.

A materia cerca di unificà l'ecosistema di casa intelligente offrendu un standard unicu chì tutti i dispositi ponu aduttà. Cù Matter, pudete aduprà un centru di cuntrollu di casa di a vostra scelta, sia SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, o Alexa. Tutti i dispositi conformi à Matter funzioneranu perfettamente cù u vostru hub sceltu, eliminendu a necessità di parechje app è hub in tutta a vostra casa.

In più di simplificà a stallazione è u cuntrollu, Matter porta ancu altri benefici. I dispositi di materia ponu ancu operare ancu quandu l'internet hè falatu perchè ponu cunnette à a vostra reta lucale. Scene è automatisazioni chì avete stallatu cuntinueghjanu à eseguisce bè, assicurendu chì a vostra casa intelligente resta funziunale ancu in situazioni offline. Questa funzione distingue Matter da parechji altri sistemi di casa intelligente.

A materia 1.0 hè stata liberata l'annu passatu, è l'aghjurnamenti futuri espansione ancu e so funzioni è a cumpatibilità di u dispositivu. A strada di strada include supportu per una larga gamma di dispusitivi, cumpresi l'apparecchi di casa cum'è robot aspiratori, lavatrici, asciugatrici è frigoriferi. A maiò parte di i principali attori in l'industria di a casa intelligente sò digià impegnati à aduttà Matter, facendu un standard largamente accettatu.

Per i dispositi esistenti, ci sò diverse scenarii. Certi dispositi ponu riceve l'aghjurnamenti di u software via wifi per rende cumpatibili cù Matter. Hubs, piuttostu cà i dispositi individuali, seranu aghjurnati per travaglià cù Matter, cusì pudete ancu avè bisognu di mantene i vostri hub esistenti. Certi dispositi Zigbee puderanu ancu riceve l'aghjurnamenti per a cumpatibilità. L'altri dispositi continuanu à travaglià cù i so sistemi esistenti.

Per abbraccià cumplettamente i benefici di Matter, hè cunsigliatu di cumprà novi dispositi intelligenti chì venenu cù supportu Matter. Cum'è acquistate novi prudutti, pudete rimpiazzà gradualmente i vechji cù i dispositi conformi à Matter, eventualmente creendu un sistema di casa intelligente cumplettamente integratu è armoniu.

