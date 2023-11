By

Perchè Zostavax hè statu cacciatu da u mercatu?

In una mossa sorprendente, a cumpagnia farmaceutica Merck hà annunziatu recentemente ch'ella interromperà a so famosa vacuna Zostavax. Sta decisione hà lasciatu parechje persone chì si dumandanu perchè una vaccina largamente usata è apparentemente efficace seria eliminata da u mercatu. Andemu ind'è i mutivi di stu sviluppu inesperu.

L'efficacità di Zostavax:

Zostavax hè statu introduttu in u 2006 cum'è a prima vaccina per prevene u zoster, una cundizione dolorosa è potenzialmente debilitante causata da a riattivazione di u virus varicella-zoster, chì provoca ancu a varicella. A vacuna hè stata trovata à circa 51% efficaci in a prevenzione di shingles è 67% efficae à riduce u risicu di neuralgia postherpetica, una cumplicazione cumuni di shingles.

L'arrivu di un vaccinu novu è migliuratu:

U mutivu primariu di a discontinuazione di Zostavax hè l'intruduzioni di una vacuna più nova è più efficace chjamata Shingrix. Sviluppatu da GlaxoSmithKline, Shingrix vanta un tassu di efficacità impressiunanti di più di 90% in a prevenzione di l'herpes zoster è a nevralgia postherpetica. Questa mellura significativa in l'efficacità hà purtatu à una diminuzione di l'usu di Zostavax, chì incita Merck à ritirallu da u mercatu.

Preoccupazioni annantu à l'efficacità diminuente di Zostavax:

Un altru fattore chì cuntribuisce à a rimuzione di Zostavax hè a so efficacità diminuite cù u tempu. I studii anu dimustratu chì a prutezzione di a vacuna diminuite significativamente dopu à i primi anni, lascendu l'individui vulnerabile à u zoster più tardi in a vita. Questa diminuzione di l'efficacità, accumpagnata da a dispunibilità di una alternativa più potente, hà ancu diminuitu a dumanda di Zostavax.

Comu riggistràrisi:

Q: Zostavax hè sempre sicuru d'utilizà?

A: Iè, Zostavax hè sempre cunsideratu sicuru è efficace per a prevenzione di shingles. Tuttavia, ùn hè più cunsigliatu per via di a dispunibilità di una vacuna più efficace, Shingrix.

Q: Possu passà da Zostavax à Shingrix?

A: Iè, sè avete ricevutu Zostavax prima, hè cunsigliatu di cumprità a serie di vaccinazione di shingles cù Shingrix per assicurà a massima prutezzione.

Q: Zostavax serà dispunibule in u futuru?

A: Merck hà interromputu a pruduzzione è a distribuzione di Zostavax, cusì hè improbabile chì sia dispunibule in u futuru.

In cunclusioni, a discontinuazione di Zostavax pò esse attribuita à l'arrivu di una vacuna più efficace, Shingrix, è preoccupazioni annantu à l'efficacità diminuite di Zostavax cù u tempu. Mentre Zostavax hè sempre cunsideratu sicuru, l'individui sò incuraghjiti à optà per a prutezzione superiore offerta da Shingrix.