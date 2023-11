Perchè Shingrix hè statu ricurdatu?

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, a famosa vaccina di shingles, Shingrix, hè stata ricurdata per prublemi di sicurezza. U ricordu hà lasciatu parechje persone chì si dumandanu perchè un vaccinu cusì largamente utilizatu è fiduciale hè statu cacciatu da u mercatu. Andemu ind'è i motivi di sta ricurdazione inespettata.

Shingrix, sviluppatu da a cumpagnia farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK), hè una vacuna utilizata per prevene l'herpes, una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster. Shingrix hè assai efficace à riduce u risicu di shingles è e so cumplicazioni, facendu una scelta preferita per i persone di 50 anni è più.

Tuttavia, rapporti recenti di reazzioni avversi dopu l'amministrazione Shingrix anu suscitatu preoccupazioni. Queste reazzioni includenu reazzioni allergii severi, cum'è l'anafilassi, è ancu altri effetti secundarii cum'è a frebba, u dolore musculare è a fatigue. Mentre u numeru di casi signalati hè relativamente chjucu cumparatu cù u numeru tutale di dosi amministrate, a gravità di queste reazzioni hà incitatu l'autorità sanitarie à piglià l'azzioni.

In u risultatu, l'Food and Drug Administration (FDA) hà iniziatu un ricurdamentu di Shingrix per investigà bè i prublemi di sicurezza assuciati cù a vacuna. U ricurdamentu hè una misura di precauzione per assicurà u benessere di l'individui chì ricevenu a vacuna è per valutà i risichi potenziali implicati.

Comu riggistràrisi:

Q: Cosa hè l'anafilassi?

A: L'anafilassi hè una reazione allergica severa è potenzialmente periculosa per a vita chì pò accade in pochi minuti da l'esposizione à un allergenu. Pò causà sintomi cum'è difficultà di respirazione, gonfiore di a faccia è di a gola, un battitu di cori rapidu è una calata di pressione di sangue.

Q: Quantu hè efficace Shingrix in a prevenzione di u zoster?

A: Shingrix hè assai efficace, cù studii chì mostranu chì reduce u risicu di shingles da più di 90%. Aiuta ancu à prevene a neuralgia postherpetica, una cundizione dolorosa chì pò accade dopu à una infezzione di shingles.

Q: L'individui chì anu digià ricevutu Shingrix devenu esse preoccupati?

A: U ricurdamentu hè una misura di precauzione, è e riazzioni avversi signalati sò rari. Sì avete digià ricevutu a vacuna è ùn avete micca avutu un effetti secundari severi, ùn ci hè micca causa immediata di preoccupazione. Tuttavia, hè sempre cunsigliatu di cunsultà cù u vostru duttore s'ellu avete qualchì dubbiu o quistione.

Siccomu l'investigazioni in a sicurità di Shingrix cuntinueghjanu, hè cruciale di prioritizà u benessere di l'individui è assicurà chì qualsiasi risichi potenziali assuciati cù a vacuna sò trattati in modu cumpletu. U ricordu serve cum'è un ricordu di l'impurtanza di teste rigorose è monitoraghju di i vaccini per mantene a fiducia di u publicu è a fiducia in a so sicurezza è efficacità.