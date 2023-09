Esplora e Limitazioni di a Generazione Procedurale in Starfield

Starfield, l'ultimu RPG di u mondu apertu di Bethesda, hà captivatu i ghjucatori cù u so vastu universu per spiegà. Tuttavia, parechji ghjucatori anu nutatu un mudellu stranu: alieni morti spargugliati in i pianeti. Questa scuperta mette in risaltu e limitazioni di a fiducia di Bethesda in a generazione procedurale.

Starfield vanta un mondu massivu cù centinaie di missioni, navi spaziali, creature aliene è pianeti da scopre. A cattura hè chì a maiò parte di u cuntenutu hè generatu proceduralmente, piuttostu cà artigianale da i sviluppatori. Quandu i ghjucatori sfondanu più in u ghjocu, cumincianu à nutà elementi ripetitivi, cum'è avanzati identici cù NPCs differenti o piante simili cù nomi diffirenti.

Un mudellu particulare chì i ghjucatori anu scontru hè a presenza di animali morti. Mentre cercanu i lochi per creà avanzati, i ghjucatori si sbattono in pile di criature aliene morte, spessu vicinu à grandi rocce o formazioni. A causa di stu fenomenu diventa chjaru quandu esaminendu l'ecosistema di u ghjocu.

In Starfield, i pianeti sò abitati da diverse spezie aliene, cumprese erbivori è predatori. U prublema si trova in a natura aggressiva di i predatori, chì viaghjanu in pacchetti è eliminanu rapidamente l'erbivori più debuli. Mentre i ghjucatori osservanu questi scontri, assistiscenu à e mandrie di erbivori pacifici decimati da uni pochi di predatori putenti. Questa dinamica sbilanciata si traduce in pile di animali morti spargugliati in i pianeti di u ghjocu.

Inoltre, i ghjucatori anu ancu nutatu cuntenutu ripetitivu oltre a presenza di animali morti. I criaturi in diverse pianeti mostranu cumpurtamenti è caratteristiche simili, purtendu à un sensu di ripetitività è mancanza di sperienze uniche. A familiarità di sti criaturi è ambienti sminuisce l'eccitazione di l'esplorazione di a vasta galassia di Starfield.

Mentre a generazione procedurale di Starfield permette un universu espansiu è diversu, vene ancu cù l'inconveniente di cuntenutu ripetitivu. I ghjucatori bramanu i mondi più distinti è artighjanali di i tituli precedenti di Bethesda, cum'è Fallout 3 è Skyrim. Tuttavia, Starfield cuntinueghja à offre una sperienza RPG spaziale immersiva chì captiva i ghjucatori cù a so grande scala è opportunità di esplorazione.

Fonti: Bethesda Games Studio