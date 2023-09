A strategia di Riot Games daretu à i modi di ghjocu temporanei in League of Legends

Riot Games, u creatore di League of Legends, hà introduttu numerosi modi di ghjocu annantu à l'anni. Mentre chì alcuni sò diventati aghjunti permanenti à u ghjocu, altri anu fattu solu apparizioni tempuranee. Questu pone a quistione di perchè Riot passa u tempu à sviluppà modi di ghjocu chì ùn si fermanu micca.

Unu di i modi di ghjocu recenti chì Riot hà introduttu hè Arena, un modu 2v2v2v2 induve e squadre si impegnanu in scontri veloci è caòtici. In tuttu u ghjocu, i ghjucatori ricevenu aumenti salvatichi chì trasformanu u so stile di ghjocu. Malgradu esse ben ricivutu da i ghjucatori, Arena era dispunibule solu per un tempu limitatu finu à u so ritornu in dicembre. Tuttavia, questu era parte di a strategia intenzionale di Riot.

Eduardo Cortejoso, un pruduttore di ghjocu in Riot Games, spiegò chì i modi precedenti sò stati misurati in basa di criterii specifichi cum'è l'ore di ghjocu o l'acquistu per contu. Tuttavia, cù Arena, Riot vulia aduprà cum'è una opportunità per ricustruisce a fiducia di i ghjucatori. Sta decisione hè stata influenzata da League of Legends chì passava per un patch aspra à u principiu di l'annu.

Arena hè stata destinata à esse una parte di un sforzu più grande per affruntà e lagnanze di i fan nantu à a stagnazione è a diminuzione di a tradizione di u ghjocu. A squadra di a Liga hà u scopu di creà un modu chì puderia esse custruitu in iterazioni successive. Vulìanu mantene l'aspettu di a squadra chì rende a League piacevule, chì li hà purtatu à stabilisce un furmatu 2v2. Questu permette una sperienza orientata à a squadra mentre riduce l'ostaculi à u ghjocu di alta qualità.

Ancu s'è Arena hè sparitu da u cliente dopu a so corsa iniziale, a bona nutizia hè chì tornerà, cù Nexus Blitz. A prossima versione di Arena presentarà tweaks è novi torsioni, cum'è aumenti supplementari per i ghjucatori per sperimentà. Questu riflette un cambiamentu in a manera in quale Riot si avvicina à i modi di ghjocu temporanei, cù u scopu di spiegà l'audienzii sottumessi è scuntrà l'aspettattivi insoddisfatti.

Cortejoso ricunnosce chì questu approcciu pò serve à menu ghjucatori, ma spera chì risulterà in una gamma più larga di sperienze di i ghjucatori. Riot pensa à fucalizza più nantu à l'apprendimentu è l'esperimentazione cù i modi in l'anni à vene, abbracciandu un approcciu di sviluppu più ligeru.

In riassuntu, a strategia di Riot Games daretu à i modi di ghjocu tempurane cum'è Arena in League of Legends hè doppia. Prima, serve cum'è una opportunità per ricustruisce a fiducia di i ghjucatori è affruntà i prublemi. Siconda, permette à Riot di spiegà idee novi, targeted audiences specifiche, è creà esperienze di ghjucatori variate. Mentre questi modi ùn ponu micca stà in permanenza, cuntribuiscenu à l'evoluzione in corso di League of Legends.